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बच्चे पढ़ रहे थे और धधक उठा सिलेंडर, ग्रामीणों ने हाथों से उठाकर तालाब में फेंक दिया, मची अफरा-तफरी

Jaipur News: कोटपूतली-बहरोड़ के शाहजहांपुर स्थित गूगलकोटा गांव के सरकारी स्कूल में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई. स्कूल में सैकड़ों बच्चे मौजूद थे. स्टाफ और ग्रामीणों ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और जलते सिलेंडर को तालाब में डालकर बड़ा हादसा टाल दिया.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Amit kumar yadav
Published:Aug 25, 2026, 01:03 PM IST | Updated:Aug 25, 2026, 01:03 PM IST
बच्चे पढ़ रहे थे और धधक उठा सिलेंडर, ग्रामीणों ने हाथों से उठाकर तालाब में फेंक दिया, मची अफरा-तफरी
Image Credit: सरकारी स्कूल में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग.

Jaipur News: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र स्थित गूगलकोटा गांव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. घटना के समय स्कूल में सैकड़ों बच्चे मौजूद थे. आग की लपटें उठते ही स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

समय रहते की गई कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया. इसके बाद स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए जलते हुए गैस सिलेंडर को स्कूल परिसर से बाहर निकाला और पास में स्थित पानी के तालाब में डाल दिया.

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सिलेंडर से आग की लपटें उठते ही मची अफरा-तफरी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्कूल में खाना तैयार किया जा रहा था. इसी दौरान गैस सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली. सिलेंडर से तेज आग की लपटें उठती देख स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया.

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए स्कूल स्टाफ ने बिना देरी किए बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की. ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और बच्चों को विद्यालय परिसर से बाहर निकालने में सहयोग किया.

जलते सिलेंडर को बाहर निकालकर तालाब में डाला

आग फैलने और किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने जोखिम उठाकर जलते हुए गैस सिलेंडर को स्कूल परिसर से बाहर निकाला. इसके बाद उसे पास के पानी से भरे तालाब में डाल दिया गया, ताकि आग को फैलने से रोका जा सके.

हालांकि तालाब में डालने के बाद भी काफी समय तक सिलेंडर में आग जलती रही. ग्रामीणों और युवाओं की टीम लगातार सतर्क रही और स्कूल स्टाफ के साथ मिलकर स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास करती रही.

सैकड़ों बच्चे सुरक्षित, बड़ा हादसा टला

घटना के दौरान स्कूल में पढ़ाई कर रहे सैकड़ों बच्चों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों की तत्परता के कारण आग स्कूल भवन या अन्य हिस्सों तक नहीं फैली. प्रथम दृष्टया मामला खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने का बताया जा रहा है. समय पर लिए गए फैसले और ग्रामीणों के सहयोग से संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया.

स्कूलों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठा सवाल

घटना के बाद स्कूल परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. इस घटना ने स्कूलों में गैस सिलेंडर के इस्तेमाल के दौरान जरूरी सुरक्षा इंतजामों और अग्निशमन व्यवस्था की आवश्यकता को एक बार फिर सामने ला दिया है.

गनीमत रही कि हादसे के समय स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने सूझबूझ और साहस का परिचय दिया. बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने और जलते सिलेंडर को स्कूल परिसर से दूर ले जाने के कारण एक बड़ी अनहोनी टल गई.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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