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बहरोड़ के औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग, धू-धू कर जल रही कपड़ा फैक्ट्री

Kotputli-Behror News: राजस्थान के बहरोड़ के औद्योगिक क्षेत्र में एक कपड़ा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी भीषण थी कि पूरी फैक्ट्री धू-धू कर जलने लगी.
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAmit kumar yadav
Published:Apr 12, 2026, 08:37 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 08:37 PM IST

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बहरोड़ के औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग, धू-धू कर जल रही कपड़ा फैक्ट्री

Kotputli-Behror News: जिले के रीको औद्योगिक क्षेत्र में रविवार शाम अज्ञात कारणों से एक कपड़ा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी फैक्ट्री धू-धू कर जलने लगी. आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें दूर-दूर तक दिखाई देने लगीं, वहीं आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया.

घटना की सूचना मिलते ही बहरोड़ दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. आग की तीव्रता को देखते हुए स्थिति पर काबू पाने के लिए नीमराणा से भी अतिरिक्त दमकल गाड़ियों को बुलाया गया. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश जारी रखी लेकिन फैक्ट्री में रखे कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैलती रही.

बहरोड़ कोतवाली थाना अधिकारी अंकित सांवरिया ने बताया कि औधोगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र को खाली करवाया गया. पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर फैक्ट्री के आसपास लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो. स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए और आग की भयावहता को देखते हुए चिंतित नजर आए.

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री में उस समय कुछ कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया. आग की वजह से फैक्ट्री को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है.

आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट-सर्किट या किसी तकनीकी खराबी के चलते आग लगी हो सकती है लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फैक्ट्री प्रबंधन से भी आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है.

दमकल इंचार्ज मेघराज ने बताया की आग पर पूरी तरह काबू पाने में कई घंटे लग सकते हैं क्योंकि फैक्ट्री में कच्चा माल और अन्य सामग्री अधिक मात्रा में मौजूद है. वहीं, पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार मौके पर निगरानी बनाए हुए हैं.
इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्रियों में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण इस तरह की घटनाएं बार-बार सामने आती हैं. फिलहाल राहत की बात यह है कि इस भीषण आग में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है.
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