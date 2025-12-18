Zee Rajasthan
Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Amit kumar yadav
Published: Dec 18, 2025, 07:51 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 07:51 PM IST

Kotputli: दिनदहाड़े व्यापारी का अपहरण, अश्लील वीडियो बनाकर 10 करोड़ रुपये की मांग

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली थाना क्षेत्र में 12 दिसंबर 2025 को प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण और फिरौती मांगने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कारोबारी का अपहरण कर अश्लील वीडियो बनाकर 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने की साजिश रची थी.

SP कोटपूतली-बहरोड़ देवेन्द्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि डाबला रोड स्थित आरके विहार कॉलोनी से दिनदहाड़े प्रॉपर्टी कारोबारी कैलाश विजयवर्गीय का अपहरण किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस ने गंभीरता से मामले को लिया. ASP नाजिम अली और DSP राजेन्द्र कुमार बुरडक के सुपरविजन में SHO कोटपूतली राजेश शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीमें गठित की गई.

पुलिस की त्वरित घेराबंदी और लगातार दबिश के दबाव में आरोपी घबरा गए और अपहृत कारोबारी को बोपिया स्टैंड के पास छोड़कर फरार हो गए. महज चार घंटे से भी कम समय में श्री कैलाश विजयवर्गीय को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया.

गौरतलब है कि परिवाद कैलाश विजयवर्गीय (65), निवासी आदर्श नगर, कोटपूतली, 12 दिसंबर की सुबह करीब 9:30 बजे आरके विहार कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में पूजा के लिए गए थे. पूजा कर बाहर निकलते ही एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार वहां आकर रुकी. पहले से खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें जबरन गाड़ी में धकेल दिया, जहां पहले से मौजूद तीन अन्य व्यक्तियों ने मुंह ढककर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया.

आरोपियों ने उन्हें कच्चे-पक्के रास्तों से सुंदरपुरा गांव के पास एक सुनसान स्थान पर ले जाकर मारपीट की, कपड़े उतरवाए और डराने के लिए हवाई फायर किया. बाद में वहां एक महिला को बुलाकर जबरन अश्लील वीडियो बनाई गई.

आरोपियों ने इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी और रकम की व्यवस्था के लिए 10 दिन का समय दिया. घटना के बाद आरोपी कारोबारी को भोपिया के पास सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए. पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना कोटपूतली में धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया.

गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई
तकनीकी सहायता, मुखबिर तंत्र और लगातार दबिश के जरिए पुलिस ने चारों आरोपियों की पहचान कर उन्हें अलग-अलग स्थानों से बापर्दा गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में विकास उर्फ विक्का गुर्जर, संदीप उर्फ घोलाराम गुर्जर, कृष्ण गुर्जर और शेरसिंह राजपूत शामिल हैं. चारों पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित था. फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है और पुलिस इस संगठित अपराध से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

वहीं, SP के आदेश पर कोटपूतली पुलिस ने चारों बदमाशों की शहर की मुख्य मार्गो से परेड निकाली जिस पर शहरवासियों की मौके पर भारी भीड़ जुट गई. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की संगीन वारदातों में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी.
