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कोटपूतली में सील पैक कोल्ड ड्रिंक में कॉकरोच मिलने का दावा, Video वायरल होने से मचा हड़कंप

Kotputli Cockroach Viral: राजस्थान के कोटपूतली में सील पैक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कॉकरोच मिलने का दावा किया गया है. वायरल वीडियो में बोतल के अंदर कॉकरोच जैसा कीड़ा तैरता नजर आ रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने खाद्य सुरक्षा और क्वालिटी कंट्रोल पर सवाल उठाए हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byAmit kumar yadav
Published: May 23, 2026, 11:20 AM|Updated: May 23, 2026, 11:20 AM
कोटपूतली में सील पैक कोल्ड ड्रिंक में कॉकरोच मिलने का दावा, Video वायरल होने से मचा हड़कंप
Image Credit: Kotputli Cockroach Viral

Kotputli Cockroach Viral: देशभर में इन दिनों खाने-पीने की चीजों की शुद्धता और गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. ट्रेनों और बड़े रेस्टोरेंट्स के खाने में कॉकरोच मिलने जैसी घटनाओं के बाद अब राजस्थान के कोटपूतली से एक नया मामला सामने आया है. यहां एक सील पैक्ड कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर कॉकरोच दिखाई देने का दावा किया जा रहा है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक नामी कंपनी की मैंगो फ्लेवर वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल दिखाई दे रही है. वीडियो में दावा किया गया है कि बोतल पूरी तरह से सील बंद थी. जैसे ही बोतल को रोशनी की तरफ घुमाया गया, उसके अंदर गाढ़े लिक्विड के बीच एक बड़ा कॉकरोच तैरता हुआ नजर आया. वीडियो देखने के बाद लोग हैरानी जता रहे हैं और कंपनी की पैकेजिंग प्रक्रिया व गुणवत्ता जांच प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं.

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लोगों में बढ़ा गुस्सा
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई यूजर्स का कहना है कि अगर सील पैक बोतलों में इस तरह की चीजें मिल रही हैं तो यह उपभोक्ताओं की सेहत के लिए गंभीर खतरा हो सकता है. खासतौर पर बच्चों द्वारा पसंद किए जाने वाले पेय पदार्थों में ऐसी लापरवाही लोगों की चिंता बढ़ा रही है. स्थानीय लोगों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच को और सख्त बनाने की मांग की है.

शिकायत दर्ज होने की पुष्टि नहीं
फिलहाल इस मामले में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संबंधित खरीदार ने खाद्य सुरक्षा विभाग या उपभोक्ता फोरम में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है या नहीं. हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है. स्थानीय स्तर पर लोग प्रशासन से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

क्वालिटी कंट्रोल पर उठे सवाल
इस घटना के बाद एक बार फिर खाद्य और पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियों के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सील पैक बोतल के अंदर इस तरह की चीज कैसे पहुंच सकती है. उपभोक्ताओं का कहना है कि कंपनियों को उत्पादन और पैकेजिंग प्रक्रिया में अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

(नोट: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि हमारा न्यूज पोर्टल स्वतंत्र रूप से नहीं करता है.)

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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