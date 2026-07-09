/जौ की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा 3.6 टन डोडा बरामद, पंजाब के दो आरोपी गिरफ्तार

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Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली में प्रागपुरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 5 करोड़ रुपये मूल्य का 3.6 टन अवैध डोडा बरामद किया है. पुलिस ने जौ की बोरियों की आड़ में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 181 कट्टों में भरा डोडा जब्त कर पंजाब के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
गिरफ्तार आरोपी निर्मल सिंह व सुखदेव सिंह पंजाब के फाल्जिका इलाके के रहने वाले है. जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रागपुरा थाना पुलिस और साइबर सेल को मिली सूचना के आधार पर लाडा का बास स्थित जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े एक ट्रेलर की तलाशी ली गई.
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जौ के कट्टों के नीचे छिपा अवैध डोडा बरामद
तलाशी के दौरान जौ के कट्टों के नीचे छिपाकर रखे गए 181 कट्टों में भरा 3.6 टन अवैध डोडा बरामद हुआ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपये है. पुलिस ने मौके से ट्रेलर व उसमें भरा अवैध डोडा जब्त किया.
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पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. साथ ही पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था. साथ ही तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
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