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जौ की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा 3.6 टन डोडा बरामद, पंजाब के दो आरोपी गिरफ्तार

Kotputli News: कोटपूतली में प्रागपुरा थाना पुलिस ने जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 करोड़ रुपये मूल्य का 3.6 टन अवैध डोडा बरामद किया है. जौ की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाए जा रहे 181 कट्टों में भरे डोडा के साथ पंजाब के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 09, 2026, 07:01 PM|Updated: Jul 09, 2026, 07:01 PM
जौ की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा 3.6 टन डोडा बरामद, पंजाब के दो आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Kotputli NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली में प्रागपुरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 5 करोड़ रुपये मूल्य का 3.6 टन अवैध डोडा बरामद किया है. पुलिस ने जौ की बोरियों की आड़ में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 181 कट्टों में भरा डोडा जब्त कर पंजाब के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार आरोपी निर्मल सिंह व सुखदेव सिंह पंजाब के फाल्जिका इलाके के रहने वाले है. जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रागपुरा थाना पुलिस और साइबर सेल को मिली सूचना के आधार पर लाडा का बास स्थित जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े एक ट्रेलर की तलाशी ली गई.

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जौ के कट्टों के नीचे छिपा अवैध डोडा बरामद

तलाशी के दौरान जौ के कट्टों के नीचे छिपाकर रखे गए 181 कट्टों में भरा 3.6 टन अवैध डोडा बरामद हुआ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपये है. पुलिस ने मौके से ट्रेलर व उसमें भरा अवैध डोडा जब्त किया.

पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. साथ ही पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था. साथ ही तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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