Kotputli-Behror News: राजस्थान बहरोड़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत कारोडा के पूर्व सरपंच सुरेंद्र चौधरी की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में मातम पसर गया. वहीं, जैसे ही मौत की सूचना मिली, बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल और उनके निवास पर पहुंचने लगे.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Amit kumar yadav
Published: Feb 05, 2026, 05:02 PM IST | Updated: Feb 05, 2026, 05:02 PM IST

Kotputli: पंचायत चुनाव 2026 से पहले पूर्व सरपंच की हुई मौत, गांव में छाया मातम

Kotputli-Behror News: राजस्थान के बहरोड़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत कारोडा के पूर्व सरपंच सुरेंद्र चौधरी (50) की छत से गिरने से दर्दनाक मौत हो गई. हादसा उनके पैतृक गांव ढीस में हुआ, जहां वह परिचित हरीप्रसाद जांगिड़ के निर्माणाधीन मकान पर गए हुए थे. मकान की छत पर मौजूद रहते हुए अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लग गई.

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. परिजन और ग्रामीण उन्हें गंभीर हालत में बहरोड़ के राजकीय जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद सुरेंद्र चौधरी को मृत घोषित कर दिया. उनके सिर में गंभीर चोट लगने के कारण अधिक रक्तस्राव हुआ, जिससे उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

50 से अधिक दुकानें

सुरेंद्र चौधरी ग्राम पंचायत कारोडा के पूर्व सरपंच रह चुके थे और पिछली योजना में उन्होंने सरपंच पद का दायित्व निभाया था. वे एक बिजनेसमैन भी थे. उनका बहरोड़ के मैन चौराहे पर चौधरी काम्प्लेक्स है, जिसमें 50 से अधिक दुकानें है. इसके अलावा उन्होंने सीमेंट ईंट बनाने का कारखाना भी लगाया हुआ था. वे क्षेत्र में एक मिलनसार और सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में पहचाने जाते थे. उनके आकस्मिक निधन से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई, जैसे ही मौत की सूचना फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल और उनके निवास पर पहुंचने लगे.

परिजनों और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल

परिजनों के अनुसार, सुरेंद्र चौधरी अपने पीछे पत्नी और दो बेटे छोड़ गए हैं. उनका बड़ा बेटा गौरव वर्तमान में रोमानिया में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, जबकि छोटा बेटा क्रिस नीट परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है. पिता के असामयिक निधन की खबर मिलने पर परिजनों और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल है.

ग्रामीणों और जन प्रतिनिधियों ने जताया दुख

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. ग्रामीणों और जन प्रतिनिधियों ने पूर्व सरपंच के निधन पर गहरा दुख जताया और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी. मौत की सूचना मिलते ही व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए और राजकीय जिला अस्पताल की मॉर्चरी पहुंच गए. सुरेंद्र चौधरी के निधन की सूचना पर गहरा शोक छा गया.
ये भी पढ़ें-

