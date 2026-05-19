/कोटपूतली हाईवे पर भीषण हादसा, तीन वाहन आपस में भिड़े, एक घंटे तक लगा लंबा जाम

Jaipur News: राजस्थान के कोटपूतली जिले के पावटा कस्बे में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. इस दुर्घटना में एक साथ तीन वाहन आपस में टकरा गए, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसा इतना जोरदार था कि तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हालांकि राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

हादसे के बाद दिल्ली-जयपुर हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा. घटना की सूचना मिलते ही प्रागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुट गई.

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ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से मारी टक्कर

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली हाईवे से गुजर रही थी. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक मिनी ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर का असर इतना तेज था कि सड़क किनारे खड़ी एक कार भी हादसे की चपेट में आ गई.

दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. हाईवे पर अचानक वाहनों की आवाजाही रुकने लगी और देखते ही देखते लंबा जाम लग गया. राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलते ही Pragpura Police Station की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने सबसे पहले यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम शुरू किया ताकि हाईवे पर फंसे वाहनों को निकाला जा सके. इसके बाद क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटवाया गया. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे पर यातायात दोबारा सुचारू हो सका. पुलिस ने हादसे से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटानी भी शुरू कर दी है.

बड़ा हादसा टला

हालांकि दुर्घटना काफी भीषण थी, लेकिन किसी के हताहत नहीं होने से लोगों ने राहत की सांस ली. हादसे में तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे वाहन चालकों को नुकसान हुआ है. स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली-जयपुर हाईवे पर वाहनों की तेज रफ्तार के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं. ऐसे में हाईवे पर सावधानी और यातायात नियमों का पालन बेहद जरूरी हो गया है.