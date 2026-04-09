बेरहमी से मारपीट कर की हत्या, शव खेत में फेंका, कोटपूतली अपहरण-हत्या कांड का सुलझा राज

Jaipur News: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के थाना कोटपूतली क्षेत्र में हुए अपहरण और हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की है.

जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह के अनुसार, 28 मार्च 2026 को एक व्यक्ति के अपहरण और अगले दिन उसका शव मिलने की घटना को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया गया था. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नाजिम अली और वृताधिकारी राजेन्द्र कुमार बुरडक के सुपरविजन में थाना अधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम ने जांच शुरू की.

ऐसे हुआ पूरा घटनाक्रम

29 मार्च को परिवादी अमित कुमार गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता रामस्वरूप गुर्जर को रात करीब 9:30 बजे कुछ लोग गाड़ी में जबरन उठाकर ले गए. अगले दिन तलाश के दौरान चतुर्भुज क्षेत्र के पास सड़क किनारे खेत में रामस्वरूप का शव मिला. मौके पर एफएसएल और एमओबी टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए. जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी दीपक यादव कोर्ट में पेशी के लिए कोटपूतली आया था और दिनभर शराब पीते हुए घूम रहा था. इसी दौरान उसका अपने साथी चेतराम उर्फ गोलू से पैसों को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि चेतराम दीपक का मोबाइल लेकर चला गया. मोबाइल वापस लेने के लिए दीपक ने अपने रिश्तेदार कपिल यादव को बुलाया, जो अपने साथ नीरज यादव को भी लेकर आया. तीनों आरोपी चेतराम के घर पहुंचे, लेकिन वहां बात नहीं बनी. इसी दौरान पास में सो रहे चेतराम के ताऊ रामस्वरूप गुर्जर ने उन्हें टोका, जिससे कहासुनी हो गई.

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गुस्से में उठाया खौफनाक कदम

टोका-टाकी से नाराज होकर आरोपी स्विफ्ट कार लेकर वापस आए और रामस्वरूप को जबरन उठाकर अपने साथ ले गए. इसके बाद दो अलग-अलग जगहों पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. आरोपियों ने चेतराम से मोबाइल और पैसे की मांग को लेकर फोन पर बातचीत भी की, लेकिन जब उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने रामस्वरूप की हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को चतुर्भुज के पास साबी नदी के पास सड़क किनारे एक गहरे खेत में फेंक दिया और फरार हो गए.

पुलिस की कार्रवाई

लगातार जांच और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने 6 अप्रैल 2026 को तीनों आरोपियों दीपक यादव, कपिल यादव और नीरज यादव को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट कार और बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की जांच जारी है.

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