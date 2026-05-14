/Kotputli: सोती हुई पत्नी का मर्डर कर शव को कमरे में किया बंद, फिर खाटूश्यामजी दर्शन करने गया पति

Kotputli News: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के मांडण थाना क्षेत्र के महतावास गांव में पति कपिल सेन द्वारा पत्नी मोनिका (36) के चरित्र पर शक होने के कारण पत्नी पर सोते समय कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी.

वारदात के बाद शव को कमरे में बंद कर आरोपी ट्रेन से खाटूश्याम जी के दर्शन करने चला गया. वहीं, तीन दिन बाद जब घर से बदबू आई तो घटना का खुलासा हुआ. आरोपी के गांव वापस लौटते ही पुलिस ने मंगलवार को आरोपी पति कपिल सेन को गिरफ्तार कर लिया.

7 मई को पति ने पत्नी की हत्या

नीमराणा एडिश्नल एसपी सुरेश खींची ने बताया कि मांडण थाने पर सूचना मिली की क्षेत्र के महतावास गांव मे 7 मई को पति ने पत्नी की हत्या कर दी है और मौके से फरार हो गया है. 10 मई को बदबू आने पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.

पुलिस ने घर से शव बरामद किया. इसके बाद जब पति 12 मई को गांव लौटा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस की पूछताछ में उसने पूरे मामले का खुलासा किया. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था.

मकान से आ रही थी बदबू

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पुलिस ने बताया कि 10 मई की सुबह सूचना मिली थी कि महतावास गांव में कपिल सेन के मकान से बदबू आ रही है. सूचना पर टीम मौके पर पहुंची. घर के अंदर जाकर देखा तो कपिल सेन की पत्नी मोनिका (36) का शव खून से लथपथ हालत पर बेड पर पड़ा था. दीवारों और जमीन पर खून के निशान थे. शव का नीमराना सीएचसी में पोस्टमार्टम कराया गया.

10 मई को मोनिका के भाई पवन सैन निवासी घीलोठ (नीमराना) ने रिपोर्ट देकर ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया. पवन ने बताया कि 30 नवंबर 2009 मेरी दो बहन मोनिका और भारती की शादी महतावास गांव के रहने वाले दो भाई कपिल और गजेंद्र के साथ हुई थी.

दहेज के लिए किया जा रहा था परेशान

शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दोनों बहनों को दहेज के लिए परेशान करने लगे. कई बार समझाइश के बाद भी जब परिजन नहीं माने तो 7-8 साल पहले भारती अपने पीहर घीलोठ में आकर रहने लगी. इस दौरान मोनिका अपने ससुराल में ही रही. उसका पति कपिल हरियाणा के कुंड में सैलून में काम करता था.

पति शराब पीने का था आदी