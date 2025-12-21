Kotputli: जयसिंह गौशाला में कार्यकारणी के चुनाव, तारा पुतली ने अपने आप पर डाला डीजल

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली जयसिंह गौशाला में आज कार्यकारणी के चुनाव चल रहे थे. इसी दौरान तारा पुतली अपने समर्थकों व कुछ युवकों के साथ जयसिंह गौशाला पहुंचा.

वहीं, पूर्व कमेटी से चुनाव होने से पहले गौवंश के लिए उपचार गौशाला खोलने व एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की मांग करने लगे लेकिन इसी दौरान पुलिस ने सभी युवकों को पीछे जाने को कहा, जिस पर काफी तनातनी का माहौल हो गया.

इसके बाद युवक तारा पुतली ने अपने आप पर डीजल उड़ेल लिया. डीजल उड़ेल ने के बाद तारा पुतली की हालात खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक तारा पुतली को अपने कब्जे में लेकर तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकत्सकों ने हालत ज्यादा खराब होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया.

इधर पुलिस ने मौके से करीब 14 युवकों को हिरासत में लिया और थाने लेकर पहुंची. तारा पुतली व कुछ युवकों का कहना है कि पूर्व में जयसिंह गौशाला में चुनाव होने थे लेकिन उन्हें टाल दिये गये थे. उस दौरान कमेटी ने कहा था कि आगामी चुनाव होने से पहले गौ सेवकों के लिये गौवंश के उपचार के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी.

साथ ही गौशाला में उपचार शाला बनवाने की बात कही थी लेकिन गौशाला कमेटी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया और सीधे ही चुनाव प्रक्रिया चालू करवा दी, जिसका कुछ युवकों ने इसका पुरजोर विरोध करने की कोशिश की. जिस पर पुलिस ने कंट्रोल करते हुए करीब 14 युवकों को हिरासत में लिया है.

इधर तारा पुतली और युवकों का कहना है, हम गौशाला पहुंच कर शांति तरीके से अपनी बात रख रहे थे लेकिन अचानक से पुलिस ने हम पर लाठिया भांजनी शुरू कर दी. वहीं, पुलिस का कहना है पुलिस ने कोई भी लाठी नहीं भांजी केवल कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ युवकों को हिरासत में लिया है.

इधर, कोटपूतली -बहरोड़ जिले के नीमराणा में आज सुबह पुलिस की बड़ी कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया. नीमराणा पुलिस ने जापानी जोन स्थित अनंतराज सोसायटी में सुबह करीब 7 बजे डीएसपी व नीमराना थाना प्रभारी राजेश मीणा की टीम के नेतृत्व में दबिश दी. इस दौरान पुलिस ने करीब दो दर्जन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है.

दबिश के दौरान सोसायटी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस टीम ने मौके पर मौजूद लोगों की सघन जांच की और संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। हिरासत में लिए गए लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है.

नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि अनंतराज सोसायटी में अलसुबह रूटीन चेकिंग के तहत यह कार्रवाई की गई है. जांच के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई और स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस की इस अचानक कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. मामले में आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

