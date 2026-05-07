/कोटपूतली-किशनगढ़ एक्सप्रेस-वे के विरोध में सड़कों पर उतरे अन्नदाता! दी आंदोलन की चेतावनी

Jaipur News: किशनगढ़ रेनवाल में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का भारी विरोध! उपजाऊ जमीन और पुराने मुआवजे के मुद्दे पर 7 गांवों के किसान सड़कों पर उतरे. किसानों का कहना है कि चोमू-महलां हाईवे के होते हुए इस प्रोजेक्ट का औचित्य नहीं. सरकार को चेतावनी- मांगें नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन होगा.
Jaipur News: राजस्थान में प्रस्तावित कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना को लेकर धरातल पर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं. बुधवार को किशनगढ़ रेनवाल तहसील की ग्राम पंचायत ड्योढ़ी में आयोजित जनसुनवाई के दौरान प्रभावित किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. इस जनसुनवाई का उद्देश्य भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था, लेकिन क्षेत्र के सात से अधिक गांवों के किसानों ने एकजुट होकर इस परियोजना को सिरे से खारिज करने की मांग की.
आक्रोश रैली और 'निरस्त करो' के नारे
जनसुनवाई की शुरुआत से ही माहौल तनावपूर्ण रहा. ड्योढ़ी, शिंभूपुरा, जोरपुरा, प्रतापपुरा, आईदान का बास, दीपपुरा और हरसोली जैसे गांवों से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों और पैदल मार्च के साथ एकत्रित हुए. किसानों ने एक विशाल आक्रोश रैली निकाली और पंचायत भवन ड्योढ़ी के सामने जमकर नारेबाजी की.
'ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे निरस्त करो.'
विरोध प्रदर्शन के बाद, किसानों ने किशनगढ़ रेनवाल एसडीएम सर्वेश शर्मा और आरएसआरडीसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहित अन्य उच्चाधिकारियों को अपनी मांगों और शर्तों का एक ज्ञापन सौंपा.
किसान क्यों हैं नाराज?
किसानों ने इस परियोजना के विरोध में कई तकनीकी और आर्थिक तर्क दिए हैं. किसानों का कहना है कि एक्सप्रेस-वे की जद में उनकी अत्यधिक सिंचित और उपजाऊ जमीन आ रही है. यह भूमि उनके जीवनयापन का एकमात्र साधन है. किसानों ने आरोप लगाया कि वर्तमान में लागू डीएलसी (DLC) दरें बहुत पुरानी हैं. बाज़ार भाव और मौजूदा महंगाई के मुकाबले सरकार द्वारा प्रस्तावित मुआवजा 'न के बराबर' है. इस परियोजना के निर्माण के लिए हजारों की संख्या में राज्य वृक्ष (खेजड़ी) और अन्य हरे-भरे पेड़ों की बलि दी जाएगी, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा.
आरएसआरडीसी ने बिना किसानों की सहमति के जमीन का सीमांकन कर दिया है. एक्सप्रेस-वे के कारण कई किसानों के खेत बीच से दो हिस्सों में कट जाएंगे, जिससे बचा हुआ छोटा हिस्सा कृषि के लिए अनुपयोगी हो जाएगा.
नए एक्सप्रेस-वे की आवश्यकता क्या?
किसानों ने सरकार की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब क्षेत्र में पहले से ही बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, तो इस नए एक्सप्रेस-वे की आवश्यकता क्या है? उन्होंने तर्क दिया कि सरकार पहले से ही चौमूं से महलां तक फोरलेन हाईवे बना रही है. क्षेत्र में उत्तरी रिंग रोड बनना भी प्रस्तावित है. इन दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के होते हुए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे को किसानों की बर्बादी की कीमत पर बनाना तर्कसंगत नहीं है.
प्रशासन ने दिया यह आश्वासन
जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों ने किसानों की शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुना. एसडीएम सर्वेश शर्मा ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनके ज्ञापन और मांगों को संबंधित उच्चाधिकारियों और सरकार के सक्षम विभाग तक पहुंचाया जाएगा.
किसान इस आश्वासन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखे. प्रदर्शनकारी किसानों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया और परियोजना को निरस्त नहीं किया गया, तो आने वाले समय में एक बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा. फिलहाल, इस विरोध ने एक्सप्रेस-वे के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है.
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