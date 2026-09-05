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कोटपूतली में जन्माष्टमी का महाजश्न, मुरलीधर के जयकारों से गूंजा पूरा शहर, हर तरफ छाया भक्ति का अद्भुत माहौल

Kotputli News: कोटपूतली में कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री सीताराम बड़े मंदिर में भव्य झांकियां सजाई गईं. अमरनाथ गुफा, राधा-कृष्ण, वासुदेव और भारत माता की झांकियों ने हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित किया. मंदिर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Amit kumar yadav
Published:Sep 05, 2026, 12:03 PM IST | Updated:Sep 05, 2026, 12:03 PM IST
कोटपूतली में जन्माष्टमी का महाजश्न, मुरलीधर के जयकारों से गूंजा पूरा शहर, हर तरफ छाया भक्ति का अद्भुत माहौल
Image Credit: श्री सीताराम बड़े मंदिर में भव्य झांकियां.

Kotputli News: कोटपूतली में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का पावन पर्व जन्माष्टमी इस बार अद्भुत श्रद्धा, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. पूरा क्षेत्र मुरलीधर के जयकारों से गूंज उठा और हर ओर भक्ति का माहौल नजर आया. विभिन्न मंदिरों में सजीव झांकियां सजाई गईं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. हर उम्र के लोग कृष्ण भक्ति के रंग में रंगे दिखाई दिए.

जन्माष्टमी उत्सव का मुख्य आकर्षण कस्बे के मोहल्ला बुचाहेड़ा स्थित ऐतिहासिक श्री सीताराम बड़ा मंदिर रहा. यहां हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य और आकर्षक सजीव झांकियों का आयोजन किया गया.

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न्यायाधीश नीलम मीणा ने किया शुभारंभ

ऐतिहासिक महोत्सव का विधिवत शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं न्यायाधीश नीलम मीणा ने शाम 7 बजे किया. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की. दीप प्रज्ज्वलन के साथ मंदिर परिसर रोशनी से जगमगा उठा और ठाकुर जी के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया.

18 वर्षों की परंपरा, इस बार दिखी खास भव्यता

श्री सीताराम बड़ा मंदिर में पिछले 18 वर्षों से कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन गरिमापूर्ण और बड़े स्तर पर किया जा रहा है. इस वर्ष भी मंदिर प्रशासन और कार्यकर्ताओं की महीनों की मेहनत झांकियों और व्यवस्थाओं में साफ दिखाई दी. रात 12 बजे तक झांकियों के दर्शन के लिए इतनी भीड़ रही कि मंदिर परिसर में पैर रखने तक की जगह नहीं बची.

अमरनाथ गुफा से भारत माता तक की मनमोहक झांकियां

मंदिर में ठाकुर जी का ताजे, सुगंधित और दुर्लभ विदेशी फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया. सजीव झांकियों की श्रृंखला ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. नन्हे-मुन्ने बच्चों ने राधा-कृष्ण और अन्य देवी-देवताओं के स्वरूपों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया.

अमरनाथ गुफा की बर्फीली झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जहां श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए. इसके अलावा यमुना किनारे कदम की छांव में झूला झूलते राधा-कृष्ण का दृश्य भी प्रस्तुत किया गया. कंस की जेल में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव द्वारा यमुना नदी पार करने का दृश्य और कन्हैया की माखन चोरी की लीलाओं ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का मन मोह लिया.

ग्रामीण संस्कृति की झांकी के साथ मां काली के रौद्र रूप का प्रदर्शन भी किया गया. वहीं राष्ट्रीयता और सर्वधर्म समभाव का संदेश देती भारत माता की भव्य झांकी ने श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित किया.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कार्यकर्ताओं ने संभाली व्यवस्था

हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए. पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई और विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा वॉलिंटियर्स तैनात रहे. महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के सुगम दर्शन के लिए भी व्यवस्थाएं की गईं.

आयोजन को सफल बनाने में ओपी मीणा, घनश्याम अथोनिया, अमित यादव, मनीष यादव, अमरजीत सिंह शेखावत, हनुमान बली, सुरेश संघई, बबलू मीणा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समर्पण भाव से अपनी सेवाएं दीं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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