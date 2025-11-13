Kotputli-Behror: क्रिकेटर शेफाली वर्मा पहुंची कुलदेवी मनसा माता मंदिर, चढ़ाया 56 भोग प्रसाद

Kotputli-Behror: 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल भारतीय क्रिकेट इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बन गया है. टीम इंडिया की पहली विश्व कप जीत में हरियाणा की बेटी शेफाली वर्मा ने जो प्रदर्शन किया, उसने देशवासियों का दिल जीत लिया.

वर्ल्ड कप टीम से बाहर रहने और रिजर्व में भी जगह न मिलने के बावजूद, जब मौका मिला तो शेफाली ने उसे सुनहरा बना दिया. उन्होंने 78 गेंदों पर 87 रन की शानदार पारी खेली और दो अहम विकेट लेकर भारत को पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप का ताज दिलाया.

विजय के बाद शेफाली अपने परिवार के साथ बहरोड़ के गांव दहमी स्थित अपनी कुलदेवी मनसा माता मंदिर पहुंचीं. यहां पहुंचते ही उन्होंने अपने वर्ल्ड कप विजेता पदक को माता के चरणों में अर्पित किया.

शेफाली ने माता-पिता, भाई और बहन के साथ पूजा-अर्चना की और मां मनसा को 56 भोग लगाए. उन्होंने माता को चांदी का छत्र, सोने का हार, चांदी की पाजेब, सोने की नोज पिन, चुटकी, नए नोटों की माला, लाल रंग की साड़ी, श्रीफल और मुकुट भेंट किए.

मंदिर में प्रवेश करते ही पुजारियों ने पंडित परमानंद शर्मा के नेतृत्व में चुनरी ओढ़ाकर शेफाली का स्वागत किया. इसके बाद बहरोड़ अग्रवाल समाज अध्यक्ष संजय अग्रवाल के नेतृत्व में समाजजनों और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया.

शेफाली ने कहा कि यह जीत मेरे देश, मेरे माता-पिता और मां मनसा की कृपा से संभव हुई है. आज जो कुछ हूं, वह उनकी आशीर्वाद से हूं. इस दौरान पंडित भुवनेश मिश्रा, धर्मेंद्र शर्मा, गोविंद गुप्ता, मुकेश अग्रवाल, दीनदयाल खंडेलवाल, कमल यादव, जादूगर शिवकुमार दीप टेलर सहित मान्य लोग मौजूद रहे.

बता दें कि शेफाली वर्मा का जन्म जिनका जन्म 28 जनवरी 2004 को हरियाणा के रोहतक में हुआ था. वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलती हैं और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी शैली के लिए जानी जाती हैं.

उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें 15 साल की उम्र में भारत की सबसे कम उम्र की टी20आई खिलाड़ी बनना और 2023 अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप में भारत का नेतृत्व करना शामिल है. उनके क्रिकेट की यात्रा उनके पिता के समर्थन से शुरू हुई, जिन्होंने उन्हें लड़कों के साथ अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया और शुरुआती दिनों में अकादमी में दाखिला न मिलने पर उनके बाल भी कटवा दिए थे.

