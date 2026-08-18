/कोटपूतली नगर परिषद को चुनाव से पहले 3 करोड़ की सौगात, सीवर-सड़क और जलाशयों का होगा कायाकल्प

Kotputli Development Projects: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में नगर परिषद चुनावों से ठीक पहले राजस्थान सरकार ने कोटपूतली नगर परिषद पर मेहरबानी दिखाते हुए 3 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की सौगात दी है. इस नए बजट के साथ ही शहर में पहले से जारी 9 करोड़ 64 लाख रुपये के कार्यों को मिलाकर अब कुल विकास परियोजनाओं का दायरा और बड़ा हो गया है. नगर परिषद प्रशासन ने नए बजट के मिलते ही सीवर लाइन, सड़कों के दुरुस्तीकरण और शहर के प्रमुख जलाशयों के जीर्णोद्धार के लिए कार्यादेश जारी कर दिए हैं.

वर्षों पुरानी इटली जोहड़ की समस्या का होगा स्थायी समाधान

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कोटपूतली शहर की सबसे बड़ी और दीर्घकालिक समस्याओं में शुमार ''इटली जोहड़'' के कायाकल्प के लिए लगभग 4 करोड़ 6 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इस मुद्दे को लेकर पूर्व में कई राजनीतिक दल चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब इस परियोजना को गति मिलने से स्थानीय निवासियों में राहत की उम्मीद जगी है. इसके अलावा सीवर लाइन और एसटीपी (STP) प्लांट को लेकर ग्राम चतुर्भुज के ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे विरोध को भी जिला प्रशासन ने समझाइश के जरिए शांत करा दिया है.

तेजी से आगे बढ़ रहा सीवरेज सिस्टम का काम

ग्रामीणों की सहमति मिलने के बाद अब सीवरेज सिस्टम का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. वहीं गंगासागर व पीला जोहड़ का कायाकल्प की भी तस्वीर बदलेगी. जहां दोनों प्रमुख जल निकायों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को मंजूरी मिल चुकी है. अब यहां ड्रेनेज सिस्टम में सुधार के साथ-साथ सौंदर्यकरण का कार्य कराया जाएगा.

सड़क व नाला निर्माण व शहर के आंतरिक जल निकासी तंत्र को दुरुस्त करने के लिए नालों की सफाई, मरम्मत और प्रमुख क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा. साथ ही धार्मिक स्थल व पार्कों की तस्वीरें भी बदलेगी. शहर के प्रमुख पार्कों और धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार की योजना तैयार की गई है. नगर परिषद आयुक्त के अनुसार, जिन विकास कार्यों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं, वे आगामी चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद भी बिना किसी रुकावट के लगातार जारी रहेंगे.