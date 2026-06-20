/कोटपूतली में दर्दनाक हादसा! खेलते-खेलते 13 साल के बच्चे पर गिरा झूला, हालत नाजुक

Kotputli, Jaipur News: कोटपूतली शहर के मुख्य नगरपालिका पार्क में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. पार्क में खेल रहे 13 वर्षीय एक बालक के ऊपर अचानक झूला गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद पार्क में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई और घायल बच्चे को बचाने के लिए स्थानीय नागरिक तुरंत सक्रिय हो गए.

एम्बुलेंस नहीं पहुंची, लोगों ने खुद अस्पताल पहुंचाया

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के तुरंत बाद घायल बालक को उपचार दिलाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा से संपर्क किया गया, लेकिन काफी देर तक कोई सहायता नहीं मिल सकी. ऐसे में स्थानीय लोगों ने समय की गंभीरता को समझते हुए बिना इंतजार किए घायल बच्चे को अपने स्तर पर राजकीय बीडीएम अस्पताल पहुंचाया.

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स्थानीय लोगों का कहना है कि आपातकालीन स्थिति में समय पर एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है. उनका मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में त्वरित चिकित्सा सहायता मिलना बेहद जरूरी है.

प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर किया गया रेफर

राजकीय बीडीएम अस्पताल में चिकित्सकों ने घायल बालक का प्राथमिक उपचार किया. हालांकि, चोट गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए उसे जयपुर रेफर कर दिया. चिकित्सकों के अनुसार, बच्चे की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज विशेषज्ञों की निगरानी में किया जा रहा है.

जर्जर झूलों को लेकर पहले भी दी गई थी चेतावनी

घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन और नगर परिषद के प्रति भारी नाराजगी देखने को मिली. नागरिकों का आरोप है कि पार्क में लगे पुराने और क्षतिग्रस्त झूलों की स्थिति को लेकर कुछ समय पहले ही संबंधित अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया गया था.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि समय रहते झूलों की मरम्मत या बदलाव कर दिया जाता तो इस तरह की गंभीर घटना से बचा जा सकता था. लोगों ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और पार्क की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है.

बच्चों की सुरक्षा के लिए अभिभावक इन बातों का रखें ध्यान

सार्वजनिक पार्क या खेल स्थलों पर बच्चों को भेजने से पहले कुछ जरूरी बातों की जांच करना सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है.

1. झूले का आधार जांचें: देखें कि झूले का पिलर या उसका बेस जमीन से ढीला या उखड़ा हुआ तो नहीं है.

2. जंग और खराबी पर नजर रखें: यदि झूले से असामान्य आवाज आ रही हो या उसमें अत्यधिक जंग लगी हो तो बच्चों को उसका उपयोग न करने दें.

3. निगरानी व्यवस्था देखें: पार्क या खेल परिसर में बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई गार्ड, कर्मचारी या जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद है या नहीं, इसकी जानकारी जरूर लें.

यह हादसा सार्वजनिक पार्कों में नियमित रखरखाव और सुरक्षा मानकों की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर करता है. स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से पार्क की व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है.