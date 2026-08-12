/जरा सी बात पर अपनों ने ही अपनों पर चलाए गंडासे, 7 लोग गंभीर, एक की गर्दन पर जानलेवा वार

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Kotputli News: कोटपूतली क्षेत्र के नीमराणा थाना इलाके के माजरीकलां गांव में घरेलू बिजली कनेक्शन लगाने को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. बिजली कनेक्शन के स्थान को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई. इस दौरान धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ. घटना में करीब सात महिला-पुरुष घायल हो गए. इनमें कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
बिजली कनेक्शन के स्थान को लेकर शुरू हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार माजरीकलां गांव निवासी सोनू मेहरा के घर पर बिजली निगम की ओर से घरेलू बिजली कनेक्शन लगाया गया था. कनेक्शन जिस जगह से लगाया गया, उसे लेकर सोनू मेहरा संतुष्ट नहीं थे. वह किसी दूसरी जगह से घरेलू कनेक्शन लगवाना चाहते थे. इसी बात को लेकर परिवार के लोगों के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था.
बताया जा रहा है कि इसी विवाद ने बाद में गंभीर रूप ले लिया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते उनके बीच मारपीट शुरू हो गई. संघर्ष के दौरान धारदार हथियार चलने से कई लोगों को चोटें आईं.
एक पक्ष के छह लोग घायल
मारपीट की घटना में पहले पक्ष के शुभराम उर्फ सुग्रीव पुत्र बंशीधर के परिवार के छह महिला-पुरुष घायल हुए हैं. घायलों में मामचंद, सुनील, शांति देवी पत्नी शुभराम, जयसिंह पुत्र सुनील, प्रमिला पत्नी मामचंद और सुमन पत्नी सुनील शामिल हैं.
सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद मामचंद, सुनील, शांति देवी और जयसिंह की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला राजकीय अस्पताल बहरोड़ रेफर कर दिया गया.
दूसरे पक्ष के युवक के गले पर धारदार हथियार से हमला
वहीं दूसरे पक्ष के प्रेम कुमार पुत्र कर्मवीर भी इस संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हुए. उनके गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई. उन्हें उपचार के लिए नीमराणा स्थित सचखंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.
प्राथमिक उपचार के बाद प्रेम कुमार की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया. परिजनों के अनुसार प्रेम कुमार की स्थिति नाजुक बताई जा रही है.
घटना के बाद गांव में तनाव
पारिवारिक विवाद के खूनी संघर्ष में बदलने के बाद माजरीकलां गांव में तनाव की स्थिति बन गई. घटना की जानकारी मिलने पर नीमराणा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी रही.
फिलहाल घटना के संबंध में दोनों पक्षों की ओर से नीमराणा थाने में मामला दर्ज नहीं कराया गया था. पुलिस घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है और विवाद की वजह तथा मारपीट से जुड़े पूरे मामले की जांच की जा रही है.
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