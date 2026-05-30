/कोटपूतली में 25 बदमाशों ने किया हमला, तोड़े ऑफिस के शीशे और गाड़ियों में की जमकर तोड़फोड़

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली के नीमराना माढ़न क्षेत्र में देर रात एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर अज्ञात बदमाशों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. हमलावरों ने कार्यालय और बाहर खड़े वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की.

पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि बदमाश वाहनों में रखी नकदी भी अपने साथ ले गए. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. जानकारी के अनुसार, माढ़न के 200 फीट रोड स्थित घिलोठ आश्रय के पास स्थित एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर देर रात हमला किया गया.

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ढके हुए थे हमलावरों ने अपने चेहरे

पीड़ित पक्ष का कहना है कि चार वाहनों में सवार होकर आए करीब 20 से 25 लोगों ने कार्यालय और वहां खड़े वाहनों को निशाना बनाया. सभी हमलावरों ने अपने चेहरे ढके हुए थे. बदमाशों ने कार्यालय के शीशे तोड़ दिए और बाहर खड़ी एक क्रेटा, एक स्कॉर्पियो, एक क्रेन सहित कुल चार वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की.

अचानाक आए लोगों ने किया पथराव

प्रॉपर्टी डीलर चंद्र चौहान ने बताया कि घटना के समय वह कार्यालय की छत पर मौजूद थे. इसी दौरान अचानक आए लोगों ने पथराव शुरू कर दिया. पथराव के दौरान एक पत्थर कार्यालय के ऊपरी हिस्से के शीशे पर लगा, जिससे शीशा टूट गया. पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि हमलावर वाहनों में रखी नकदी भी अपने साथ ले गए.

नहीं हुई आरोपों की आधिकारिक पुष्टि

चंद्र चौहान के भाई दीवान सिंह ने आशंका जताते हुए कहा कि कार्यालय के सामने स्थित एक धर्मकांटा और प्रॉपर्टी कार्यालय से जुड़े कुछ लोगों द्वारा हमला करवाया गया हो सकता है. उन्होंने दावा किया कि संबंधित कार्यालय में अक्सर 10 से 15 युवक आते-जाते रहते हैं. हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

पुलिस कर रही हमलावरों की पहचान

घटना की सूचना मिलते ही माढ़न थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी हमलावर फरार हो चुके थे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और आसपास के लोगों से पूछताछ की. पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार मामला दर्ज कर जांच की जाएगी. फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.