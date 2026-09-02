/Kotputli News: खेत में काम कर रहे 3 लोगों को अचानक लगा करंट, एक की मौत

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली जिले के जयसिंहपुरा गांव में बिजली विभाग की कथित लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हो गया. चेचिका नांगल फीडर से जुड़े जयसिंहपुरा गांव में खेत की तारबंदी का काम कर रहे तीन लोग अचानक करंट की चपेट में आ गए. हादसे में तीनों गंभीर रूप से झुलस गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों ने तत्काल घायलों को उपचार के लिए राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया.

जानकारी के अनुसार, जयसिंहपुरा गांव में खेत में तार की बाउंड्री करने का काम चल रहा था. इसी दौरान पास के बिजली के खंभे पर लगी डीपी के अर्थ वायर में अचानक करंट आ गया. बताया जा रहा है कि अर्थ वायर में करंट आने के कारण खेत में तारबंदी कर रहे बुलाराम, पूनम और राजेन्द्र इसकी चपेट में आ गए. करंट लगने से तीनों गंभीर रूप से झुलस गए.

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हादसे के बाद ग्रामीणों ने तुरंत तीनों घायलों को राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने बुलाराम को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल पूनम और राजेन्द्र का प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी हालत को देखते हुए जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया.

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठे हो गए. हादसे को लेकर ग्रामीणों में बिजली विभाग को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला. ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली के खंभे, डीपी और अर्थ वायर की समय पर जांच और रखरखाव नहीं होने की वजह से यह गंभीर हादसा हुआ है.

ग्रामीणों ने विद्युत निगम के अधिकारियों से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है. साथ ही जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही सामने आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है.

वहीं, हादसे में बुलाराम की मौत के बाद ग्रामीणों में और अधिक रोष व्याप्त है. ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को उचित आर्थिक सहायता और नियमानुसार मुआवजा देने की मांग की है. वहीं, जयपुर रेफर किए गए पूनम और राजेन्द्र के बेहतर उपचार की व्यवस्था कराने की भी मांग की गई है.

फिलहाल हादसे के बाद पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है. ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत लाइनों और डीपी की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित जांच की जानी चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह के हादसों की बचा जा सकें. घटना को लेकर बिजली विभाग की ओर से आधिकारिक रूप से क्या कार्रवाई की गई है और अर्थ वायर में करंट आने का असली कारण क्या रहा, इसका जांच के बाद पता चलेगा.

