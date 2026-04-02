Kotputli: स्कूल बस से उतरते हुए टायर के नीचे आया 3 साल के मासूम का पैर, सदमे में मां और दादी

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली क्षेत्र के कायमपुराबास गांव में एक हृदयविदारक हादसा सामने आया है. इस दर्दनाक घटना में 3 वर्षीय मासूम बच्चे की जान चली गई. हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 3 साल का लौकित स्थानीय श्री प्रताप विद्या मंदिर में पढ़ता था. दोपहर में स्कूल की छुट्टी के दौरान बच्चों को बस से उतारते समय अचानक मासूम बस के टायर के नीचे आ गया. हादसे में मासूम लौकित की मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

बस चालक पर लापरवाही का आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया. हादसे की जानकारी लगने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए. उन्होंने घटना को लेकर रोष जाहिर किया और बस चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार करने की मांग की. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे.

मामले में जांच जारी

बाद में DYSP राजेंद्र बुरड़क व तहसीलदार रामधन गुर्जर मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर निष्पक्ष व उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद शव को राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. डीएसपी राजेंद्र बुरड़क ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

गहरे सदमे में मां और दादी

इधर, इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. बच्चे की ताई ने बिलखते हुए बताया कि वह रोज बच्चे को स्कूल लाने-ले जाने जाती थी लेकिन आज उसकी आंखों के सामने ही मासूम जिंदगी की जंग हार गया. मां और दादी भी सदमे में हैं और लगातार रोते हुए बच्चे को याद कर रही हैं.

लोगों में दुख के साथ आक्रोश

घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है. बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर ढांढस बंधा रहे हैं. हर आंख नम है और हादसे को लेकर लोगों में दुख के साथ आक्रोश भी देखा जा रहा है.