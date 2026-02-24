बानसूर में पकड़ा गया नकली दूध बनाने वाले का कारखाना, 2008 से हो रहा था काम

Kotputli-Behror: कोटपूतली-बहरोड़ के बानसूर के बाबरिया गांव में नकली दूध बनाने वाले का कारखाना पकड़ा गया है. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की.

इस दौरान भारी मात्रा में मिलावटी दूध और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जब्त की गई, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया.

मिलावटी और सिंथेटिक दूध बनाने की सूचना

खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा के नेतृत्व में टीम को बाबरिया स्थित एक दूध कलेक्शन सेंटर में मिलावटी और सिंथेटिक दूध बनाने की सूचना मिली थी. यह सेंटर एक नामी ब्रांड की डेयरी के कोड संख्या (724) का उपयोग कर रहा था. इसकी आड़ में मिलावटी दूध का उत्पादन कर रहा था. इस कलेक्शन सेंटर का संचालन जगराम यादव कर रहा था. टीम ने घर के एक कमरे में बनी इस डेयरी का निरीक्षण किया.

निरीक्षण में मिला ये सारा सामान

निरीक्षण के दौरान टीम को चार बड़ी मिक्सर मशीनें, न्यूट्रीलाइट ब्रांड के रिफाइंड तेल के दो भरे और दो खाली पीपे, दो गैस चूल्हे, आधा टिन इमल्सीफायर, 25 किलोग्राम लैक्टोज पाउडर का एक कट्टा, लगभग 200 लीटर तैयार मिलावटी दूध (जो 4-5 कैन में भरा था), दो बीएमसी में लगभग 500 लीटर एकत्रित दूध और एक क्रीम निकालने की मशीन मिली.

2008 से दूध कलेक्शन का कर रहा था काम

सेंटर संचालक जगराम यादव ने बताया कि वह वर्ष 2008 से दूध कलेक्शन का काम कर रहा है. जांच दल ने तुरंत डेयरी सुपरवाइजर से बात कर सेंटर के कोड नंबर 724 को बंद करने का निर्देश दिया. तैयार दूध के दो नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है. जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. जांच दल ने जब्त किए गए मिलावटी दूध, रिफाइंड तेल, लैक्टोज पाउडर और इमल्सीफायर को मौके पर ही नष्ट करवा दिया.

