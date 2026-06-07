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Kotputli News: एक बार फिर बढ़े LPG गैस सिलेंडर के दाम, जानें नया रेट

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट में बढ़ोतरी हो गई है. पिछले तीन महीनों में घरेलू सिलेंडर कुल 89 रुपये महंगा हो चुका है.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAmit kumar yadav
Published: Jun 07, 2026, 01:37 PM|Updated: Jun 07, 2026, 01:37 PM
Kotputli News: एक बार फिर बढ़े LPG गैस सिलेंडर के दाम, जानें नया रेट
Image Credit: file photo

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है. इस बढ़ोतरी के बाद आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है.

गौरतलब है कि इससे पहले 7 मार्च को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 60 रुपये की वृद्धि की गई थी. अब 29 रुपये की नई बढ़ोतरी के साथ पिछले तीन महीनों में घरेलू सिलेंडर कुल 89 रुपये महंगा हो चुका है. ये नई दरें 7 जून से लागू हो गई हैं.

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पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर असर
विशेषज्ञों के अनुसार, खाड़ी देशों में जारी तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारत सहित कई देशों में देखने को मिल रहा है. पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है.

उपभोक्ताओं ने दी प्रतिक्रियाएं
कीमतों में वृद्धि को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कई उपभोक्ताओं का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से घरेलू बजट प्रभावित होगा और परिवारों को अन्य खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है.

लोगों ने उम्मीद जताई कि सरकार आम जनता को राहत देने के लिए कोई कदम उठाएगी. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि वैश्विक परिस्थितियों और युद्ध जैसे हालातों के कारण ऊर्जा संसाधनों की कीमतों में बढ़ोतरी स्वाभाविक है.

फिर बढ़ा आम आदमी की जेब पर भार
उनका कहना है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में बढ़ोतरी अपेक्षाकृत कम है और केंद्र की मोदी सरकार भविष्य में राहत के लिए समाधान तलाश सकती है. घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़े दामों ने एक बार फिर महंगाई और आम आदमी के खर्चों को लेकर चर्चा तेज कर दी है. अब उपभोक्ताओं की नजर सरकार और तेल कंपनियों के आगामी फैसलों पर टिकी हुई है.

दिल्ली से मुंबई तक में बढ़े दाम
वहीं, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम 942 रुपये पहुंच गया है. वहीं, कोलकाता में कीमत 968 रुपये, मुंबई में 941 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये हो गई है. इससे पहले 1 जून को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडरों के दाम में भी बढ़ोतरी की हुई थी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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