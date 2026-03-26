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Kotputli News: दोस्त और पुलिस ने मिलकर रची साजिश, यू-ट्यूबर को फर्जी आर्म्स एक्ट में फंसा ठगे 1 लाख

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में एक यू-ट्यूबर को उसके ही दोस्त ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर फर्जी आर्म्स एक्ट केस में फंसाया और 1 लाख रुपये वसूल किए. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAmit kumar yadav
Published:Mar 26, 2026, 01:38 PM IST | Updated:Mar 26, 2026, 01:38 PM IST

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Kotputli News: दोस्त और पुलिस ने मिलकर रची साजिश, यू-ट्यूबर को फर्जी आर्म्स एक्ट में फंसा ठगे 1 लाख

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक यू-ट्यूबर को उसके ही दोस्त ने जाल में फंसाया और पुलिसकर्मियों से मिलीभगत कर उसे फर्जी आर्म्स एक्ट केस में फंसाने की साजिश रची. कार में नकली पिस्तौल रखकर 5 लाख रुपये की डिमांड की गई और अंततः 1 लाख रुपये वसूल कर छोड़ दिया गया.

मामले का खुलासा होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. कार्रवाई करते हुए भाबरू थाने के SHO, एक एएसआई और दो कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया गया है. मामले की जांच एडिशनल एसपी को सौंपी गई है.

पीड़ित चलता है म्यूजिक कंपनी और सोशल मीडिया चैनल
गंगापुर सिटी निवासी पीड़ित अमन बैंसला ने बताया कि वह जयपुर में म्यूजिक कंपनी और सोशल मीडिया चैनल चलाता है. कुछ दिन पहले उसके परिचित पवन छाबड़ी ने मिलने के लिए कोटपूतली बुलाया. 23 मार्च को अमन अपने दोस्त दयाराम के साथ पवन के गांव पहुंचा. बातचीत के दौरान पवन ने किसी काम के बहाने कार ले ली.

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यू-ट्यूबर को धमकाया और आर्म्स एक्ट में फंसाया
बाद में जब तीनों जयपुर लौट रहे थे तो भाबरू पुलिया के नीचे रोड पर पवन ने एक अन्य व्यक्ति को लेने की बात कही. इस पर उन्होंने भाबरू पुलिया के पास एक होटल पर कार रोकी. इस दौरान अचानक वहां पुलिस की गाड़ी पहुंची. 4-5 पुलिसकर्मी उतरे और मोबाइल छीन लिए, उन्होंने तलाशी के दौरान कार की डिग्गी से पिस्तौल निकालकर यू-ट्यूबर को धमकाया और उसे आर्म्स एक्ट में फंसा दिया जाएगा.

1 लाख रुपये में मामला किया सेटल
इसके बाद पुलिसकर्मियों ने मौके पर ही 5 लाख रुपये की मांग रख दी. पीड़ित ने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार किया तो पुलिसकर्मियों ने दबाव बनाते हुए मामला 1 लाख रुपये में सेटल कर लिया. अमन ने अपने परिचितों से पैसे मंगवाए और रकम देने के बाद देर रात उसे छोड़ दिया गया. घटना के बाद अमन को अपने दोस्त पवन पर शक हुआ. उसने सबूत जुटाए और कोटपूतली एसपी से शिकायत की.

ASI और 2 कांस्टेबलों का किया गया सस्पेंड
मामले की सत्यता पाए जाने पर एसपी ने ASI रामरतन, कांस्टेबल सुभाष व लक्ष्मण को सस्पेंड कर दिया. साथ ही, SHO रामकिशोर की भूमिका संदिग्ध मानते हुए जयपुर रेंज आईजी को रिपोर्ट भेजी गई. आईजी राहुल प्रकाश ने SHO रामकिशोर को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच ASP नाजिम अली को सौंपी है.
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