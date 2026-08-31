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Nikay Chunav: निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही वादों और दावों की झड़ी, कोटपूतली में फिर पुराने चेहरों पर दांव

Kotputli Civic Election: कोटपूतली में निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. प्रत्याशी और राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंचकर विकास के वादे कर रहे हैं. शहर में सफाई, पानी, सड़क, रोड लाइट और ड्रेनेज जैसे मुद्दे इस बार भी प्रमुख बने हुए हैं. अब जनता के सामने पुराने चेहरों और नए प्रत्याशियों में से सही विकल्प चुनने की चुनौती है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Amit kumar yadav
Published:Aug 31, 2026, 06:26 AM IST | Updated:Aug 31, 2026, 06:26 AM IST
Nikay Chunav: निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही वादों और दावों की झड़ी, कोटपूतली में फिर पुराने चेहरों पर दांव
Image Credit: Kotputli Nikay Chunav

Kotputli Nikay Chunav: निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही कोटपूतली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी और अलग-अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अब घर-घर और वार्डों में पहुंचने लगे हैं. कोई शहर के विकास की बात कर रहा है तो कोई अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने का दावा कर रहा है. चुनावी माहौल के बीच जनता के सामने एक बार फिर वादों और दावों की लंबी फेहरिस्त रखी जा रही है.


इन चुनावों में कुछ पुराने चेहरे भी मैदान में हैं. ऐसे प्रत्याशियों का कहना है कि पिछले कार्यकाल में जो काम पूरे नहीं हो सके, उन्हें इस बार प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा. वहीं, कई नए चेहरे भी जनता के बीच अपनी जगह बनाने में जुटे हैं. नए प्रत्याशी खुद को बदलाव और बेहतर व्यवस्था के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं.

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विकास के पुराने मुद्दे फिर चर्चा में
कोटपूतली में चुनावी चर्चा के बीच शहर की पुरानी समस्याएं भी सामने आ रही हैं. स्थानीय स्तर पर सफाई व्यवस्था, पेयजल, सड़क, रोड लाइट और ड्रेनेज सिस्टम जैसे मुद्दे लंबे समय से चर्चा में रहे हैं. जनता का कहना है कि चुनाव के समय विकास के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इन वादों पर कितना काम होता है, यही सबसे बड़ा सवाल है.


पिछले कुछ वर्षों के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भी स्थानीय लोगों में अलग-अलग राय है. कुछ लोग पुराने जनप्रतिनिधियों के कामकाज को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि प्रत्याशी अपने-अपने पक्ष में उपलब्धियां गिना रहे हैं. ऐसे में इस बार चुनाव प्रचार के दौरान किए जा रहे दावों की असली परीक्षा चुनाव के बाद ही होगी.


60 वार्डों में मुकाबला
कोटपूतली नगर परिषद में कुल 60 वार्ड हैं. इन वार्डों के लिए आरक्षण और श्रेणी के अनुसार लॉटरी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. इसके बाद संभावित प्रत्याशियों ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है. नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कई प्रत्याशी अपना दावा पेश कर चुके हैं.


प्रत्याशी अब समर्थकों के साथ वार्डों में जनसंपर्क कर रहे हैं. छोटी-बड़ी बैठकों के साथ लोगों से मुलाकात का दौर भी चल रहा है. हर प्रत्याशी अपने तरीके से जनता का भरोसा जीतने की कोशिश में जुटा है.


जनता इस बार क्या चाहती है?
चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोटपूतली की जनता इस बार पुराने चेहरों पर भरोसा करेगी या नए प्रत्याशियों को मौका देगी. मतदाताओं के सामने सिर्फ चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी का सवाल नहीं है, बल्कि ऐसा बोर्ड चुनने की चुनौती भी है जो शहर की बुनियादी समस्याओं पर काम कर सके.


सफाई, पानी, सड़क, रोड लाइट और जल निकासी जैसे मुद्दे इस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं. चुनाव प्रचार आगे बढ़ने के साथ प्रत्याशियों के वादे भी बढ़ेंगे, लेकिन जनता की नजर इस बात पर रहेगी कि कौन अपने दावों को जमीन पर उतारने का भरोसा दिला पाता है.


अब चुनावी मैदान में तस्वीर धीरे-धीरे साफ होगी. कोटपूतली में इस बार किस दल का बोर्ड बनता है और नए या पुराने चेहरों में से जनता किस पर भरोसा जताती है, इसका फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद ही होगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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