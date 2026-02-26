Kotputli News: पावटा कस्बे में पागल कुत्ते का आतंक, एक दिन में 13 लोगों को काट खाया

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली जिले के पावटा कस्बे में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक पागल कुत्ते ने अलग-अलग स्थानों पर अचानक हमला कर 13 लोगों को काटकर घायल कर दिया. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रभात कॉलोनी और नाई के मोहल्ले सहित कई स्थानों पर राहगीरों पर कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया.

शोर मचाने पर कुत्ता मौके से भाग गया लेकिन तब तक कई लोग घायल हो चुके थे. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल उपजिला अस्पताल पावटा पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार कर एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाए.

कुत्ते के काटने से घायल हुए 13 लोग

तीन घायलों घिसी देवी मीणा निवासी भांकरी उम्र 60 साल, विकास सिंह निवासी पावटा उम्र 40 साल, शांति देवी मीणा निवासी पावटा उम्र 72 साल की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए जयपुर रैफर कर दिया गया. उपजिला अस्पताल पावटा प्रभारी चिकित्सक रवि बंसल व डॉ.राजेश डूचानिया ने बताया कि कुत्ते के काटने से घायल कुल 13 मरीज अस्पताल लाए गए थे. सभी को आवश्यक उपचार और एंटी-रेबीज वैक्सीन दी गई है.

तीन मरीजों को गहरे घाव और अधिक रक्तस्राव के कारण उच्च उपचार हेतु जयपुर के एसएमएस अस्पताल रैफर किया गया है. शेष मरीजों की स्थिति फिलहाल स्थिर है. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

कार्रवाई के निर्देश

उपखंड अधिकारी पावटा डॉ.साधना शर्मा ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि कस्बे में पागल कुत्ते द्वारा कई लोगों को काटने की सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है. नगरपालिका एवं चिकित्सा विभाग को तुरंत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

श्रीगंगानगर में भी आया एक ऐसा मामला

इधर, श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी क्षेत्र में सोमवार शाम एक बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया. जानकारी के अनुसार बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक कुत्तों का झुंड उसकी ओर दौड़ पड़ा और उस पर हमला कर दिया.

मोहल्ले के लोगों ने शोर सुनकर मौके पर पहुंचकर कुत्तों को भगाया. परिजनों ने घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों के अनुसार, बच्चे के कान पर गहरा घाव है और उपचार किया जा रहा है. फिलहाल बच्चे की स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में चिंता का माहौल है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी हुई है और कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है. मोहल्ले वासियों ने नगर परिषद और प्रशासन से मांग की है कि आवारा कुत्तों की समस्या पर जल्द प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

