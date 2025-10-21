कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रोहित गोदारा गैंग के कुख्यात बदमाश को दबोचा

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य अभिषेक उर्फ बटार को गिरफ्तार किया. आरोपी को पुलिस ने तब पकड़ा जब वह महिलाओं के कपड़ों में खुद को छिपाकर फरार होने की कोशिश कर रहा था. गिरफ्तारी के वक्त वह लहंगा-लूगड़ी पहने हुए था.

शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन उसकी चाल-ढाल देखकर पुलिस टीम ने सतर्कता दिखाई और तलाशी लेने पर पूरा मामला खुल गया. एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी अभिषेक उर्फ बटार निवासी मोलाहेड़ा थाना पनियाला है और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. वह लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था.

तलाशी के दौरान उसके पास से 3 देशी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद की गई. एसपी बिश्नोई ने बताया कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की ओर से लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े अपराधियों की सूची जारी की गई थी, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अभिषेक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है.

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और महिला वेशभूषा में मौजूद एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका. पूछताछ में जब वह घबराया तो टीम ने तलाशी ली और आरोपी की पहचान सामने आई. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का महिलाओं के कपड़ों में जुलूस निकालकर शहर में परेड कराई और अपराधियों को संदेश गया कि अपराधी चाहे जितनी चालाकी कर ले, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता.

अभिषेक पर फिलहाल 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें लूट, मारपीट, धमकी और अवैध हथियारों के मामले शामिल हैं. पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है कि वह किस वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था और गैंग के अन्य सदस्यों के ठिकानों की जानकारी जुटा रही है. एसपी बिश्नोई ने कहा कि कोटपूतली-बहरोड़ जिला पुलिस का एंटी गैंगस्टर अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी गैंग को इलाके में पैर जमाने नहीं दिए जाएंगे.