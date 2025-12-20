Zee Rajasthan
Jaipur News: राजस्थान में जयपुर के कोटपूतली के नीमराना कस्बे के निजी स्कूल में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई. कार्यक्रम में कोटपूतली-बहरोड़ एसपी देवेन्द्र बिश्नोई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 1 जनवरी से जिले में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों, खासकर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी. नए साल में नियम तोड़ने वालों पर चालान की कार्रवाई नियमित रूप से की जाएगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Amit kumar yadav
Published: Dec 20, 2025, 12:08 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 12:08 PM IST

नए साल से बिना हेलमेट वालों की खैर नहीं! सड़क पर सख्ती दिखाएगी कोटपूतली पुलिस

स्कूल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों को संबोधित करते हुए एसपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा का सवाल है. उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे नियमों का पालन न करने से हादसों में जान का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे स्वयं नियमों का पालन करें और अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी जागरूक करें. इस दौरान सभी उपस्थित लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई.

महिला सुरक्षा और साइबर अपराध पर भी दिया संदेश
अपने संबोधन में एसपी ने महिला सुरक्षा को लेकर कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है. महिला अपराधों पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही उन्होंने साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अनजान कॉल, फर्जी लिंक और ओटीपी साझा करना लोगों को आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुंचा रहा है. विद्यार्थियों और नागरिकों को साइबर सुरक्षा के उपायों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई.

1 जनवरी से चलेगा सख्त अभियान
कार्यक्रम के बाद पत्रकार वार्ता में एसपी देवेन्द्र बिश्नोई ने कहा कि 1 जनवरी से कोटपूतली-बहरोड़ जिले में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया जाएगा. बिना हेलमेट पाए जाने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. उन्होंने बताया कि जागरूकता के साथ-साथ पुलिस की ओर से वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरित किए गए, ताकि लोग नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित हों.

अवैध कट और चौकियों पर भी सख्ती
एसपी ने कहा कि हाईवे पर बने अवैध कट भी बंद कराए जाएंगे. जिन होटल और ढाबों ने अपने लाभ के लिए अवैध कट खोल रखे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जिले की चौकियों को मजबूत किया गया है और अधिकतर चौकियों पर सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. यहां जनसुनवाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि आमजन की समस्याओं का समय पर समाधान हो सके. उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का उद्देश्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का वातावरण बनाना है, ताकि सड़क और समाज दोनों सुरक्षित रह सकें.

कार्यक्रम के दौराम नीमराना एडिशनल एसपी सुरेश कुमार खींची,डीएसपी चारुल गुप्ता, नीमराना थाना पुलिस राजेश कुमार मीणा, जापानी जोन औद्योगिक चौकी इंचार्ज मनोहर लाल मीणा, हैड कांटेबटल जगदेव यादव , नीमराना पूर्व सरपंच सतीश मुद्गल, कांग्रेस नेता अशोक मुद्गल सहित काफी संख्या आसपास के गणमान्य लोग और पुलिसकर्मी मौजूद रहे.

कार्यक्रम के दौरान स्कूल प्रिंसिपल नीति धामी ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को पर्यावरण संरक्षण के संदेश को लेते हुए पौधा भेंटकर, मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया. कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन सुनील शर्मा के द्वारा किया गया.

