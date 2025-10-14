Zee Rajasthan
Kotputli News: दीपावली पर कभी मिट्टी के दीयों से जगमगाने वाले गांव आज चाइनीज लाइट्स और प्लास्टिक सजावट की चकाचौंध में खो गए हैं. कोटपूतली के कुम्हारों की चाक अब थम गई है, क्योंकि न तो ऑर्डर मिलते हैं, न सस्ती मिट्टी, और न ही ईंधन. 

Kotputli: चाइनीज लाइट्स ने छीनी कुम्हार की रोटी! दिवाली की चमक पड़ी फीकी

Kotputli News: दीपावली का त्योहार आते ही सबसे पहले रोशनी और मिठाइयों की याद आती है. पुराने समय से इस त्यौहार पर रोशनी करने की परंपरा चली आ रही है, जिसमे सबसे बड़ा अहम कार्य दियो को होता रहा है, जिससे घरों के ऊपर नीचे-बाहर अंदर दिए की रोशनी से जगमगाहट की जाती रही है लेकिन कभी चाक की रफ्तार थी गांव की पहचान, आज सन्नाटा गूंजता है.

दीपावली के त्योहार पर घर-आंगन में मिट्टी के दीयों की जगह अब बिजली और प्लास्टिक के सजावटी सामान ने ले ली है. कुम्हारों का हुनर धीरे-धीरे अंधेरों में ढल रहा है.

बदलते दौर की रफ्तार में मिट्टी का दिया धीरे-धीरे बाजार से गायब होने लगा है. कभी गांव-गांव में घूमती चाक की आवाज कुम्हार बस्ती की पहचान हुआ करती थी, अब वही चाक कोनों में ठहरी पड़ी है.

कुम्हार विष्णु कुमावत बताते हैं कि पहले दीपावली से एक महीना पहले ही ऑर्डर मिलने लगते थे. अब लोग चीनी लाइटें और प्लास्टिक के दीये खरीद लेते हैं. मिट्टी के दीये को पूछने वाला कोई नहीं बचा.

महंगी हुई मिट्टी
पहले गांव के तालाबों और खेतों से चिकनी मिट्टी आसानी से मिल जाती थी लेकिन अब तालाब पट चुके हैं, खेतों की मिट्टी भी बदल गई है. अब एक ट्रॉली मिट्टी बाहर से मंगवानी पड़ती है, जिसकी कीमत तीन हजार रुपये तक पहुंच चुकी है. इतनी महंगी मिट्टी से बने दीपक और बर्तन लागत तक नहीं निकाल पाते. मेहनत वही है, लेकिन कमाई मिट्टी में मिल गई है.

ईंधन की मार और बुझती भट्ठियां
मिट्टी को आकार देने के बाद पकाने के लिए ईंधन चाहिए, पर अब लकड़ी और उपले भी महंगे हो गए हैं. पहले भट्ठी का धुआं कुम्हार बस्ती की पहचान था, अब वहां सन्नाटा है. लकड़ी मिलना मुश्किल है. ईंधन का खर्च बढ़ गया है, और ग्राहक सस्ता सामान मांगते हैं.

हाथ की कला मशीन की चमक में गुम
हाथ से बने दीये में वह आत्मा है जो मशीन से नहीं निकल सकती लेकिन आज के ग्राहक के लिए चमक मायने रखती है मेहनत नहीं. मशीन के दीयों में चमक तो है, लेकिन उसमें उस कारीगर का मन नहीं है, जो हर दीये को आकार देते वक्त उसमें अपनी उम्मीद जोड़ देता था.

कभी कोटपूतली की गलियों में चाक घूमता था. आज पूरी बस्ती में गिने-चुने परिवार ही हैं जो मिट्टी के दीये और बर्तन बनाकर इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं. महंगी मिट्टी, घटती मांग और बढ़ती लागत ने उनके हौसले को तोड़ा जरूर है, लेकिन उम्मीद की लौ अभी बाकी है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सरकार मिट्टी शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए, तो यह लुप्त होती कला फिर से जीवन पा सकती है. विद्यालयों में 'मिट्टी शिल्प प्रदर्शनी' और 'स्थानीय कला मेले' जैसे आयोजन भी इस परंपरा को नई दिशा दे सकते हैं, जिस दिन फिर से मिट्टी का दीया घर-आंगन में जलेगा, उस दिन शायद कुम्हार का घर भी उजाले से भर जाएगा.

