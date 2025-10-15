Kotputli: रिटायर्ड जवान ने खुद की कनपटी में मारी गोली, सुसाइड नोट में लिखा- उसे जरूर बुलाना...

Neemrana, Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के मांढण थाना क्षेत्र में सेना के रिटायर्ड जवान ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान प्रवीण कुमार (40) निवासी ग्राम नानगवास के रूप में हुई है, जो 10 साल पहले सेना से क्लर्क के पद से रिटायर हुआ था.

वर्तमान में वह देहरादून की एक निजी कंपनी में कार्यरत था और तीन दिन पहले ही घर लौटा था. थाना अधिकारी रामकिशोर शर्मा ने बताया कि दोपहर सूचना मिली कि नानगवास गांव में एक व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली है.

पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि प्रवीण ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से कनपटी पर गोली मारी थी. पिस्टल और खोखा बरामद कर जब्त कर लिया गया है. पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मृतक ने लिखा-पिंकी(काल्पनिक नाम) को मेरे दाह संस्कार में जरूर बुलाना. इससे संदेह है कि मामला प्रेम प्रसंग का भी हो सकता हैं लेकिन फिलहाल जांच की जा रही हैं.

मृतक की मां ने बताया कि वह पुराने मकान में काम कर रही थी. अचानक गोली की आवाज सुनी तो सोचा दीपावली के पटाखे चल रहे होंगे, जब वह चाय के लिए बेटे को बुलाने गईं, तो उसे खून से लथपथ बेड पर पड़ा पाया. परिजन तुरंत उसे मांढण सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. थानाधिकारी शर्मा ने बताया कि , प्रवीण का परिवार फिलहाल सीकर में रहता है, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे वहीं पढ़ाई कर रहे हैं.

घटना की सूचना पर मांढण थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की. मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

