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दिल्ली-जयपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, चालक की नींद ने ले ली दो लोगों की जान, 15 घायल

Kotputli Road Tragedy: कोटपूतली में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर राजकीय बीडीएम अस्पताल के सामने देर रात एक भयानक सड़क दुर्घटना हो गई. मकराना से हरिद्वार जा रही बस ने आगे चल रहे ट्रेलर में जोरदार टक्कर मार दी.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByAmit kumar yadav
Published:Apr 09, 2026, 11:15 AM IST | Updated:Apr 09, 2026, 11:15 AM IST

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दिल्ली-जयपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, चालक की नींद ने ले ली दो लोगों की जान, 15 घायल

Kotputli bus accident: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर देर रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना ने दो परिवारों को हमेशा के लिए रो दिया. मकराना से हरिद्वार जा रही यात्री बस ने आगे चल रहे ट्रेलर में जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि बस के अगले हिस्से की चपेट में आने से मौके पर ही बस चालक और एक महिला यात्री की मौत हो गई.


हादसे का विवरण
राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल के ठीक सामने बने पुल पर यह दुर्घटना हुई. बस में सवार यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास अफरा-तफरी मच गई. टक्कर के बाद बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कई यात्री बस के अंदर फंस गए. हादसे में कुल 15 से 16 यात्री घायल हुए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को तुरंत राजकीय बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया.

मृतक की पहचान
मौके पर ही बस चालक और एक महिला यात्री की मौत हो गई. मृत महिला यात्री हरिद्वार जा रही थी. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है, जिनके पहुंचने के बाद शवों को सौंपा जाएगा. प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि हादसा बस चालक को नींद आने के कारण हुआ. लंबे समय तक लगातार ड्राइविंग करने से चालक थकान के शिकार हो गए और बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी. हालांकि, पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और ड्राइवर की नींद, स्पीड तथा अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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सूचना मिलते ही कोटपूतली थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से निकाला गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे के बाद हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने सुचारू रूप से बहाल कर दिया.

कोटपूतली पुलिस ने ट्रेलर और बस दोनों को कब्जे में ले लिया है. मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी चालक या परिवहन कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

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