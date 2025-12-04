Kotputli: जम्मू–कश्मीर में तैनात सूबेदार रामसिंह कसाना हुए शहीद,आतंकवाद विरोधी अभियान में थे शामिल

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली के सुंदरपुरा गांव निवासी सूबेदार जम्मू–कश्मीर के रामबन बनियाल इलाके में तैनाती के दौरान सूबेदार स्व. रामसिंह कसाना का ड्यूटी करने के दौरान शहीद हो गए. वे 23 राष्ट्रीय रायफल्स (राजपूत) में अपनी तैनाती के दौरान तलाशी अभियान में थे तभी अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई.

सेना ने बताया कि वे अपने कर्तव्य पर तैनात थे और उसी दौरान उनका निधन हुआ. पार्थिव देह के कोटपूतली पहुंचने पर ज्योतिबा फुले चौक से गांव सुंदरपुरा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई. तिरंगा रैली मे रामसिंह कसाना अमर रहे के नारे लगे.

गांव पहुंचने पर राजकीय विद्यालय के पास राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया. सैन्य परंपरा के अनुसार, उन्हें अंतिम सलामी दी गई और तीन राउंड फायर किए गए. अंत्येष्टि में सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे और सूबेदार को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

मंत्री ने राज्य सरकार की ओर से सूबेदार के एक बच्चे को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपये की मदद देने की घोषणा की. यहां पर विधायक हंसराज पटेल, जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र विश्नोई, पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर व कांग्रेस नेता देव कसाना, जयपुर ग्रामीण सांसद प्रत्यासी अनिल चौपड़ा राजपूताना राइफल्स की टुकड़ी के मेजर मंकित सोकांत सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी श्रद्धांजलि दी. सूबेदार रामसिंह कसाना अपने पीछे माता, पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए. गांव में माहौल गमगीन है और लोग उन्हें बहादुरी और सादगी भरे स्वभाव के लिए याद कर रहे हैं.

बता दें कि 23 राष्ट्रीय राइफल्स (RR) भारतीय सेना की एक बटालियन है, जो "आरआर" की 23वीं बटालियन को दर्शाती है, जिसकी स्थापना राजपूत रेजिमेंट के सैनिकों के साथ की गई थी. राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना का एक आतंकवाद विरोधी/उग्रवाद विरोधी बल है, जो मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में तैनात है और इसका मुख्य कार्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है.

