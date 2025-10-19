Dhanteras 2025: धनतेरस के अवसर पर प्रदेश के बाजारों में जमकर खरीदारी हुई. जयपुर में अनुमानित 5 से 6 हजार करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया गया. इस दौरान सोने-चांदी के सिक्के और आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वाहन, परिधान, मिठाई, पटाखे और घरेलू सजावट के सामान की बिक्री जोरदार रही. व्यापारी पहले से ही इस अवसर के लिए तैयार थे, क्योंकि माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी करने से घर में सुख-समृद्धि आती है.

सोने-चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे अधिक मांग

धनतेरस पर सबसे अधिक मांग सोने और चांदी की कीमती धातुओं की रही. लक्ष्मी का निवास इन धातुओं में माना जाता है, इसलिए लोग इस मौके पर सोने-चांदी के सिक्के और ज्वैलरी खरीदने को प्राथमिकता देते हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम और वाहन भी बड़ी संख्या में खरीदे गए. फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि अच्छे मानसून और सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों से बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है.

जीएसटी दरों में कटौती से बढ़ी खरीदारी

सरकार द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती किए जाने से भी बाजार में उत्साह बढ़ा है. इससे उत्पादों की कीमतों में 6 से 10 प्रतिशत तक कमी आई है, जो बिक्री में लगभग दोगुना असर डाल रही है. इसी वजह से इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 15 से 20 प्रतिशत अधिक व्यापार हुआ.

जयपुर में धनतेरस पर अनुमानित 5 से 6 हजार करोड़ रुपये का व्यापार हुआ. इसमें शामिल हैं:

वाहन: 2,000 करोड़

प्रॉपर्टी: 2,000 करोड़

सोने-चांदी के आइटम: 300 करोड़

इलेक्ट्रॉनिक आइटम: 500 करोड़

परिधान: 100 करोड़

बर्तन: 50 करोड़

मिठाई, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स: 50 करोड़

फर्नीचर और फर्निशिंग आइटम: 200 करोड़

लाइट्स: 100 करोड़

गिफ्ट आइटम: 100 करोड़

पटाखे: 50 करोड़

अन्य व्यापार: 50 करोड़

सकारात्मक बाजार माहौल और भविष्य की उम्मीद

फोर्टी यूथ विंग अध्यक्ष सुनील अग्रवाल के अनुसार, जीएसटी दरों में कमी से बाजार में एक सकारात्मक माहौल बना है. उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी और अच्छे आर्थिक संकेतों के चलते व्यापार में बढ़ोतरी हुई है. इस बार की बिक्री पिछले साल की तुलना में काफी अधिक रही, जिससे व्यापारी और ग्राहक दोनों उत्साहित हैं.