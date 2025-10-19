Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

धनतेरस पर राजस्थान के व्यापारियों पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा, जयपुर में हुआ '6 हजार करोड़' का कारोबार

Dhanteras 2025: धनतेरस के अवसर पर प्रदेश के बाजारों में जमकर खरीदारी हुई. जयपुर में अनुमानित 5 से 6 हजार करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया गया. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 19, 2025, 08:47 AM IST | Updated: Oct 19, 2025, 08:47 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Gold Silver Rate Today: छोटी दिवाली पर जल्दी से बनवा लो जेवर, धड़ाम से गिर गए सोने-चांदी के भाव, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट
7 Photos
rajasthan gold rate today

Rajasthan Gold Silver Rate Today: छोटी दिवाली पर जल्दी से बनवा लो जेवर, धड़ाम से गिर गए सोने-चांदी के भाव, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

दिवाली से लेकर भाई दूज तक IMD ने मौसम को लेकर जारी कर दिया नया अलर्ट, जानें कहां और कब होगी बारिश!
7 Photos
rajasthan weathaer update

दिवाली से लेकर भाई दूज तक IMD ने मौसम को लेकर जारी कर दिया नया अलर्ट, जानें कहां और कब होगी बारिश!

दिवाली से पहले राजस्थान के तापमान में बदलाव, दिन शुष्क और रात में ठंड की आहट !
7 Photos
rajasthan weather

दिवाली से पहले राजस्थान के तापमान में बदलाव, दिन शुष्क और रात में ठंड की आहट !

बेटी की पढ़ाई और शादी की चिंता खत्म, राजस्थान की इस सरकारी योजना ने बदली लड़कियों की किस्मत!
7 Photos
Rajasthan government scheme

बेटी की पढ़ाई और शादी की चिंता खत्म, राजस्थान की इस सरकारी योजना ने बदली लड़कियों की किस्मत!

धनतेरस पर राजस्थान के व्यापारियों पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा, जयपुर में हुआ '6 हजार करोड़' का कारोबार

Dhanteras 2025: धनतेरस के अवसर पर प्रदेश के बाजारों में जमकर खरीदारी हुई. जयपुर में अनुमानित 5 से 6 हजार करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया गया. इस दौरान सोने-चांदी के सिक्के और आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वाहन, परिधान, मिठाई, पटाखे और घरेलू सजावट के सामान की बिक्री जोरदार रही. व्यापारी पहले से ही इस अवसर के लिए तैयार थे, क्योंकि माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी करने से घर में सुख-समृद्धि आती है.

सोने-चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे अधिक मांग
धनतेरस पर सबसे अधिक मांग सोने और चांदी की कीमती धातुओं की रही. लक्ष्मी का निवास इन धातुओं में माना जाता है, इसलिए लोग इस मौके पर सोने-चांदी के सिक्के और ज्वैलरी खरीदने को प्राथमिकता देते हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम और वाहन भी बड़ी संख्या में खरीदे गए. फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि अच्छे मानसून और सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों से बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है.

जीएसटी दरों में कटौती से बढ़ी खरीदारी
सरकार द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती किए जाने से भी बाजार में उत्साह बढ़ा है. इससे उत्पादों की कीमतों में 6 से 10 प्रतिशत तक कमी आई है, जो बिक्री में लगभग दोगुना असर डाल रही है. इसी वजह से इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 15 से 20 प्रतिशत अधिक व्यापार हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जयपुर में धनतेरस पर अनुमानित 5 से 6 हजार करोड़ रुपये का व्यापार हुआ. इसमें शामिल हैं:

वाहन: 2,000 करोड़

प्रॉपर्टी: 2,000 करोड़

सोने-चांदी के आइटम: 300 करोड़

इलेक्ट्रॉनिक आइटम: 500 करोड़

परिधान: 100 करोड़

बर्तन: 50 करोड़

मिठाई, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स: 50 करोड़

फर्नीचर और फर्निशिंग आइटम: 200 करोड़

लाइट्स: 100 करोड़

गिफ्ट आइटम: 100 करोड़

पटाखे: 50 करोड़

अन्य व्यापार: 50 करोड़

सकारात्मक बाजार माहौल और भविष्य की उम्मीद
फोर्टी यूथ विंग अध्यक्ष सुनील अग्रवाल के अनुसार, जीएसटी दरों में कमी से बाजार में एक सकारात्मक माहौल बना है. उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी और अच्छे आर्थिक संकेतों के चलते व्यापार में बढ़ोतरी हुई है. इस बार की बिक्री पिछले साल की तुलना में काफी अधिक रही, जिससे व्यापारी और ग्राहक दोनों उत्साहित हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news