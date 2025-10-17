कुचामन जिम व्यापारी हत्याकांड का बंगाल लिंक, हिरासत में लिए गए 1-1 लाख के इनामी शूटर गिरफ्तार, एक अभी भी है फरार

Zee Rajasthan
Rajasthan Crime:  कुचामन में व्यापारी रमेश रुलानिया की जिम में हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. तीन इनामी बदमाश—धर्मेंद्र, गणपत और महेश—को बंगाल से गिरफ्तार किया गया, जिन पर प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का इनाम था. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 17, 2025, 09:16 AM IST | Updated: Oct 17, 2025, 09:16 AM IST

Jaipur Crime News: कुचामन में व्यापारी रमेश रुलानिया की जिम में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन इनामी बदमाशों को बंगाल से गिरफ्तार किया है. इनमें धर्मेंद्र, गणपत और महेश शामिल हैं, जिन पर प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. इस मामले में कुल चार बदमाश वांटेड थे, जिनमें से तीन को पकड़ लिया गया है, जबकि जुबैर अभी भी फरार है. पुलिस इस घटना की गहन जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.


यह घटना 17 अक्टूबर 2025 की सुबह करीब 7:30 बजे स्टेशन रोड स्थित एक जिम में हुई. एक नकाबपोश बदमाश ने व्यापारी पर गोली चलाई, जिससे जिम में अफरा-तफरी मच गई. फायरिंग की आवाज सुनते ही लोग दहशत में आ गए, और आरोपी मौके से फरार हो गया. घायल रमेश रुलानिया को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों ने बताया कि गोली कंधे में लगी और आर-पार होकर पेट तक पहुंच गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई थी.

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि रमेश रुलानिया को कुछ दिन पहले रोहित गोदारा गैंग ने धमकी दी थी. पुलिस को शक है कि यह हत्या उसी धमकी से जुड़ी हो सकती है. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू की. बंगाल में छापेमारी के बाद तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन फरार जुबैर को पकड़ने के लिए अभियान जारी है. पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाने का दावा कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Naguar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

