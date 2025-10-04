Rajasthan Royals: राजस्थान रॉयल्स में बड़ा विस्फोट! द्रविड़ के बाद क्या संगकारा फिर से संभालेंगे कमान?

Rajasthan Royals Coaches,Kumar Sangakkara: राजस्थान रॉयल्स के कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. माजी लेगस्पिनर साईराज बहुतुले, जो इस साल बीसीसीआई की बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सलेंस से व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देकर आईपीएल टीम से जुड़े थे, अब टीम से अलग हो गए हैं. नोव्हेंबर 2021 से बीसीसीआई में गोलंदाजी कोच के रूप में कार्यरत रहने वाले बहुतुले ने भारत के सीनियर टीम को भी प्रशिक्षित किया. आयपीएल 2025 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें स्पिन कोच नियुक्त किया, लेकिन महज एक सत्र के बाद उनका सफर खत्म हो गया. 2018-2021 के दौरान भी वे टीम से जुड़े थे. बहुतुले ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 8 वनडे खेले, जबकि घरेलू क्रिकेट में उनके नाम 800 से अधिक विकेट और 7000 से ज्यादा रन दर्ज हैं.

अन्य कोचों का बाहर जाना

फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक भी कोचिंग टीम से हटाए गए हैं, जो पहले खिलाड़ी के रूप में और फिर लंबे समय तक कोच के रूप में टीम से जुड़े रहे. इसके अलावा स्ट्रेंथ एंड कंडिशनिंग कोच वरुण घोष के करार से मुक्त होने की भी चर्चा है. ये बदलाव टीम के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में उठाए गए कदम माने जा रहे हैं.

टीम में बड़े बदलाव की तैयारी

आयपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, और टीम अंक तालिका में नौवें स्थान पर रही. इस कारण फ्रेंचाइजी बड़े बदलाव की योजना बना रही है. मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने पहले ही पद से इस्तीफा दिया, जबकि सीईओ जेक लश मॅक्रम ने भी टीम छोड़ी. द्रविड़ की जगह कुमार संगकारा को मुख्य कोच नियुक्त करने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है. मालिक मनोज बडाले के साथ संगकारा के विचार-विमर्श से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं.

