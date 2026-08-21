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IAS संदीप वर्मा के खिलाफ होगी FIR! रोडवेज MD पर भी कोर्ट की सख्ती, रोडवेज कंडक्टर से जुड़ा है मामला

IAS Sandeep Verma: जयपुर के श्रम न्यायालय ने रोडवेज कंडक्टर सीताराम के पुराने ओवरटाइम भुगतान मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने तत्कालीन रोडवेज एमडी और वर्तमान एसीएस संदीप वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही बकाया राशि की वसूली पूरी होने तक संदीप वर्मा और वर्तमान रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं. मामला 1996 से 2013 के बीच 124 साप्ताहिक अवकाश के दिनों में कराए गए काम के भुगतान से जुड़ा है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 21, 2026, 09:45 AM IST | Updated:Aug 21, 2026, 09:45 AM IST
IAS संदीप वर्मा के खिलाफ होगी FIR! रोडवेज MD पर भी कोर्ट की सख्ती, रोडवेज कंडक्टर से जुड़ा है मामला
Image Credit: IAS Sandeep Verma

Rajasthan Roadways: जयपुर में रोडवेज के एक बस कंडक्टर को लंबे समय तक किए गए अतिरिक्त काम का भुगतान नहीं मिलने के मामले में श्रम न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है. जयपुर मेट्रो-द्वितीय के श्रम न्यायालय-एक ने रोडवेज के तत्कालीन एमडी और वर्तमान में कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के एसीएस पद पर तैनात आईएएस अधिकारी संदीप वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने संबंधित थाने के एसएचओ को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा है. मामला रोडवेज कर्मचारी सीताराम के साप्ताहिक अवकाश के दिनों में कराए गए काम और उसके बदले बकाया भुगतान से जुड़ा है.


124 छुट्टियों में कराया काम, नहीं मिला पूरा भुगतान

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मामले के अनुसार सीताराम ने वर्ष 1996 से 2013 के बीच रोडवेज में काम करते हुए अपने 124 साप्ताहिक अवकाश के दिनों में भी ड्यूटी की. नियमों के अनुसार इन दिनों काम करने पर उसे दोगुने हिसाब से ओवरटाइम भुगतान मिलना था. आरोप है कि रोडवेज की ओर से यह पूरा भुगतान नहीं किया गया.


बकाया राशि लेने के लिए सीताराम ने वर्ष 2018 में श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद जून 2026 में अदालत ने सीताराम को 1,09,740 रुपये ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया था. लेकिन आदेश के बाद भी पूरी रकम नहीं मिली. रोडवेज की ओर से कर्मचारी को केवल 13,076 रुपये का आंशिक भुगतान किया गया. इसके बाद मामला फिर श्रम न्यायालय पहुंचा और अदालत ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त आदेश जारी किया.


संदीप वर्मा के वेतन से होगी बकाया रकम की वसूली

श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार गुप्ता ने सीताराम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन रोडवेज एमडी संदीप वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए. अदालत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि संदीप वर्मा के वेतन से सीधे कटौती करके मूल बकाया राशि पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की वसूली की जाए.


कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक पूरी बकाया राशि की वसूली नहीं हो जाती, तब तक संदीप वर्मा का वेतन रोका जाए. यानी अदालत के आदेश का पूरी तरह पालन होने तक उनकी सैलरी से वसूली जारी रहेगी.


वर्तमान रोडवेज एमडी के वेतन पर भी कार्रवाई

मामले में कार्रवाई केवल तत्कालीन एमडी तक सीमित नहीं रही. अदालत ने वर्तमान आरएसआरटीसी एमडी पुरुषोत्तम शर्मा के वेतन से भी कटौती के निर्देश दिए हैं. आदेश के मुताबिक उनके वेतन से अतिरिक्त 6 प्रतिशत सालाना ब्याज की वसूली की जाएगी. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि बकाया राशि की पूरी वसूली होने तक उनके वेतन को रोका जाए. इस आदेश के बाद रोडवेज के अधिकारियों में भी इस मामले को लेकर हलचल बढ़ गई है.


कोर्ट ने कहा- बिना मजदूरी ओवरटाइम कराना जबरन श्रम जैसा

श्रम न्यायालय ने अपने आदेश में कर्मचारी के अधिकारों को लेकर गंभीर टिप्पणी भी की है. अदालत ने कहा कि किसी श्रमिक से निर्धारित मजदूरी का भुगतान किए बिना ओवरटाइम काम कराना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत बेगार और जबरन श्रम के समान है.यानी कोर्ट ने इस मामले को केवल बकाया वेतन का विवाद नहीं माना, बल्कि कर्मचारी से काम लेने और उसके बदले तय भुगतान नहीं करने को गंभीर संवैधानिक अधिकारों से जोड़कर देखा है.


केंद्र को भेजी जाएगी आदेश की कॉपी

अदालत ने संदीप वर्मा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए आदेश की कॉपी केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को भेजने के निर्देश भी दिए हैं. इसके अलावा हाईकोर्ट को रेफरेंस भेजकर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की बात कही गई है.


अब इस मामले में आगे की कार्रवाई संबंधित विभागों और पुलिस स्तर पर होगी. श्रम न्यायालय ने पूरे आदेश की पालना रिपोर्ट 1 सितंबर 2026 को पेश करने के लिए कहा है.


2018 से चल रहा था कर्मचारी का मामला

सीताराम ने अपने बकाया भुगतान के लिए 2018 में श्रम न्यायालय का रुख किया था. करीब आठ साल बाद जून 2026 में अदालत ने भुगतान का आदेश दिया, लेकिन आदेश के बावजूद पूरी रकम नहीं मिलने पर मामला दोबारा अदालत के सामने आया.


अब कोर्ट ने बकाया राशि की वसूली के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. हालांकि, FIR दर्ज करने का आदेश आरोप तय होने के बराबर नहीं है. आगे की जांच में ही यह तय होगा कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले में क्या तथ्य सामने आते हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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