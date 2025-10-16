जयपुर की सड़कों पर दौड़ रही मौत! तारों का जाल दे रहा हादसों को दावत

Jaipur news: जयपुर की ट्रैफिक से भरी हुई सड़कों पर JCTSL एसी बसें दौड़ रही हैं, जिनका मेंटेनेंस भगवान भरोसे है, क्योंकि JCTSL ने मेंटेनेंस का काम ठेकेदारों के हवाले छोड़ रखा है.
Jaipur news: राजस्थान के जयपुर की ट्रैफिक से भरी हुई सड़कों पर JCTSL एसी बसें दौड़ रही हैं, जिनका मेंटेनेंस भगवान भरोसे है, क्योंकि JCTSL ने मेंटेनेंस का काम ठेकेदारों के हवाले छोड़ रखा है. ठेकेदार JCTSL से मेंटेनेंस की मोटी रकम वसूल करते हैं, लेकिन मेंटेनेंस का काम देख रही कंपनी ने JCTSL के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लोगों की जान खतरे में डाल रही है.
JCTSL की बसों में सवारी भरने की जितनी कैपेसिटी है, उससे डबल सवारी इन बसों में चलती है फिर भी उनके मेंटेनेंस को लेकर कोई खास काम नहीं हो रहा है. आए दिन JCTSL की बसों की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.
बसों में बेशुमार भीड़ होती है, लेकिन सुविधा के नाम पर बस में कुछ भी नहीं है. बसों में जो मेडिकल बॉक्स लगे हुए हैं वो खुद बीमार नजर आते हैं. JCTSL की बसों में तारों का जाल फैला हुआ है, जो हादसों को दावत दे रहा है.
राजस्थान लोक सेवा आयोग का परिणाम आते ही खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है. किसी के घर में जश्न है, तो कहीं माता-पिता की आंखों में खुशी के आंसू हैं. रिजल्ट केवल RAS का नहीं, सालों की मेहनत, संघर्ष और सपनों का भी आया. फागी के मंडावरा के वीरेंद्र ने 30वी रैंक लाकर केवल अपना सपना ही पूरा नहीं किया.
बल्कि परिवार की उम्मीद पर भी चार चांद लगा दिए. वीरेंद्र ने आज उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा से मुलाकात की. साथ ही उन्होंने कहा कि जब से रिजल्ट आया है तब से घर पर खुशी की लहर है. कामयाबी तभी मिलती है जब मेहनत स्मार्टनेस से हो हार्ड वर्क से नहीं.
