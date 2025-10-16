Zee Rajasthan
जयपुर की सड़कों पर दौड़ रही मौत! तारों का जाल दे रहा हादसों को दावत

Jaipur news: जयपुर की ट्रैफिक से भरी हुई सड़कों पर JCTSL एसी बसें दौड़ रही हैं, जिनका मेंटेनेंस भगवान भरोसे है, क्योंकि JCTSL ने मेंटेनेंस का काम ठेकेदारों के हवाले छोड़ रखा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published: Oct 16, 2025, 10:57 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 10:57 PM IST

जयपुर की सड़कों पर दौड़ रही मौत! तारों का जाल दे रहा हादसों को दावत

Jaipur news: राजस्थान के जयपुर की ट्रैफिक से भरी हुई सड़कों पर JCTSL एसी बसें दौड़ रही हैं, जिनका मेंटेनेंस भगवान भरोसे है, क्योंकि JCTSL ने मेंटेनेंस का काम ठेकेदारों के हवाले छोड़ रखा है. ठेकेदार JCTSL से मेंटेनेंस की मोटी रकम वसूल करते हैं, लेकिन मेंटेनेंस का काम देख रही कंपनी ने JCTSL के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लोगों की जान खतरे में डाल रही है.

JCTSL की बसों में सवारी भरने की जितनी कैपेसिटी है, उससे डबल सवारी इन बसों में चलती है फिर भी उनके मेंटेनेंस को लेकर कोई खास काम नहीं हो रहा है. आए दिन JCTSL की बसों की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

बसों में बेशुमार भीड़ होती है, लेकिन सुविधा के नाम पर बस में कुछ भी नहीं है. बसों में जो मेडिकल बॉक्स लगे हुए हैं वो खुद बीमार नजर आते हैं. JCTSL की बसों में तारों का जाल फैला हुआ है, जो हादसों को दावत दे रहा है.

