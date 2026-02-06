जन्म से ग्रेजुएशन तक पैसा ही पैसा! जानिए भजनलाल सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना का पूरा सच

Rajasthan Girl Child Scheme: लाडो प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बेटी की पढ़ाई आर्थिक कारणों से अधूरी न रह जाए. सरकार चाहती है कि बेटियां स्कूल से लेकर कॉलेज तक निर्बाध रूप से शिक्षा हासिल करें और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. यही कारण है कि इस योजना के तहत सहायता राशि को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया जाता है.

₹50,000 से ₹1.5 लाख तक का बड़ा बदलावहले यह योजना राजश्री योजना के नाम से संचालित होती थी, जिसके तहत बेटियों को कुल ₹50,000 की सहायता मिलती थी. भजनलाल सरकार ने इस योजना को और मजबूत करते हुए सहायता राशि को सीधे तीन गुना बढ़ाकर ₹1,50,000 कर दिया है. यह पूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे बेटी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती.

किस्तों में मिलेगा पूरा लाभ

लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली ₹1.5 लाख की राशि को 7 अलग-अलग किस्तों में बांटा गया है.

पहली किस्त बेटी के जन्म के समय

इसके बाद स्कूल में प्रवेश और शिक्षा के अलग-अलग चरणों पर

और अंतिम बड़ी किस्त ग्रेजुएशन पूरी होने और 21 वर्ष की उम्र पूरी करने पर दी जाती है

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि हर अहम शैक्षणिक पड़ाव पर परिवार को आर्थिक सहारा मिलता रहे और बेटी की पढ़ाई कभी न रुके.

आवेदन प्रक्रिया क्या है

इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि बच्ची का जन्म सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र में हुआ हो. वहां से जन्म से जुड़ा डेटा अपने-आप PCTS पोर्टल पर दर्ज हो जाता है. इसके बाद माता-पिता को sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपनी SSO आईडी से लॉगिन कर आवेदन करना होता है.

आवेदन के दौरान निम्न दस्तावेज जरूरी होते हैं-

बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

जन आधार कार्ड

मूल निवास प्रमाण पत्र

बेटियों के भविष्य के लिए सरकार की मजबूत पहल

लाडो प्रोत्साहन योजना केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में बेटियों को बराबरी का दर्जा दिलाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है. शिक्षा के माध्यम से बेटियों को सशक्त बनाना, परिवारों की सोच में बदलाव लाना और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म करना, इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस योजना को तैयार किया गया है.

राजस्थान सरकार का यह कदम साफ तौर पर बताता है कि बेटियों की शिक्षा और भविष्य अब सरकार की प्राथमिकता है, और लाडो प्रोत्साहन योजना उसी सोच की मजबूत नींव बनकर उभरी है.

