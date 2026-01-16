Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अब नौकरी मांगने वाली नहीं, नौकरी देने वाली बनेंगी महिलाएं, बजट में नारी शक्ति को मिल सकती हैं बड़ी सौगातें

Jaipur News: प्रदेश के आगामी बजट के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तैयारियां जोरों पर हैं. सीएम ने आज राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद किया. बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित हुए कार्यक्रम में सीएम ने महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया,
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Babulal Dhayal
Published: Jan 16, 2026, 05:05 PM IST | Updated: Jan 16, 2026, 05:05 PM IST

Trending Photos

JLF 2026 Day 2 Photos: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का दूसरा दिन, साहित्य और विचारों से सजा मंच, छाए अहम मुद्दे
6 Photos
jaipur news

JLF 2026 Day 2 Photos: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का दूसरा दिन, साहित्य और विचारों से सजा मंच, छाए अहम मुद्दे

चुनाव लड़ने से पहले जानें ये जरूरी बातें, क्या-क्या न होने पर आप नहीं बन पाएंगे सरपंच!
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

चुनाव लड़ने से पहले जानें ये जरूरी बातें, क्या-क्या न होने पर आप नहीं बन पाएंगे सरपंच!

राजस्थान में सर्दी का असर जारी! अलवर-फतेहपुर में 3 डिग्री पहुंचा तापमान
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी का असर जारी! अलवर-फतेहपुर में 3 डिग्री पहुंचा तापमान

सीकर हादसा अपडेट: एक ही परिवार से उठी 5 अर्थियां, दुल्हन की तरह सजे थे मृतक सुहागिनों के शव
6 Photos
Sikar Accident Update

सीकर हादसा अपडेट: एक ही परिवार से उठी 5 अर्थियां, दुल्हन की तरह सजे थे मृतक सुहागिनों के शव

अब नौकरी मांगने वाली नहीं, नौकरी देने वाली बनेंगी महिलाएं, बजट में नारी शक्ति को मिल सकती हैं बड़ी सौगातें

Jaipur News: सीएम भजनलाल शर्मा का प्रयास महिलाओं के लिए इस बजट में हो कुछ बेहद खास नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाकर उनके आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में तेजी से काम में जुटी भजनलाल सरकार का फोकस अब स्वयं सहायता समूहों के जरिये आधी आबादी को विकास की दौड़ में आगे बढाने पर है. सीएम भजनलाल शर्मा ने आज राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया. बजट में उन्हें किस तरह की सौगातें चाहिए, इस पर चर्चा की. सीएम ने हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ रही महिलाओं की तारीफ की.

राजस्थान में राजीविका से जुड़ी महिलाओं की संख्या लाखों में है. लगभग 3.42 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ 'सुरक्षा सखी' के तहत पंजीकृत हैं, राजीविका करोड़ों महिलाओं को आजीविका और वित्तीय सशक्तिकरण की योजनाओं से जोड़कर 'लखपति दीदी' बनाने की दिशा में कर रहा काम अब तक राजीविका के तहत 46 लाख से अधिक घरों को कवर किया गया है.

समूहों की संख्या: 3.87 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाए गए हैं.
लक्ष्य: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना, जिससे वे 'लखपति दीदी' बन सकें.
कृषि, पशुपालन, और गैर-कृषि गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं की आय के स्रोत बढ़ाए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डबल इंजन सरकार न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके सशक्तिकरण में जुटी है बल्कि महिलाओं को समर्पित अनेकों योजनायें भी बनाई गई हैं उनके उत्पादों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य दिलाने की कोशिशें की गई है. इसके लिए अनेकों प्लेटफॉर्मस बनाये गये हैं. लोन की प्रकिया के सरलीकरण से लेकर उद्मी बनने के उनके सफर तक हर कदम पर सरकार का सहयोग मिल रहा है. राजस्थान की महिलायें अपने प्रयासों से राजस्थान की मिटटी की खुशबू पूरी दुनियां में बिखेर रही हैं. सीएम भजनलाल शर्मा ने भरोसा दिलाया है कि उनके लिए भविष्य में और बेहतर योजनायें बनेंगी.

सीएम के साथ मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी स्वंय सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से उनके अनुभव साझा किये. उनके सुझावों पर अमल का भरोसा दिया. साथ ही उन्हें ये अहसास भी कराया कि भजनलाल सरकार में महिलायें नौकरी पाने वाली नहीं बल्कि नौकरी देनी वाली बनेंगी. सरकार की गंभीरता ये साफ संकेत दे रही है कि इस बार के बजट में भजनलाल सरकार ग्रामीण महिलाओं को कुछ बड़ी सौगातें दे सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news