जयपुर विधानसभा नगर के लोगों को भूमाफियाओं का डर, किराए के मकान में रहना मजबूरी

Jaipur News : राजधानी जयपुर की विधानसभा नगर आवासीय योजना में केवल फैसिलिटी एरिया पर अवैध कब्जे का ही नहीं, बल्कि कई अन्य गंभीर समस्याओं का मामला भी सामने आ रहा है.

यहां रहने वालों का आरोप है कि वर्षों से लंबित शिकायतों के बावजूद न तो फैसिलिटी एरिया को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और न ही आम लोगों को अपने भूखंडों पर घर बनाने की स्वतंत्रता मिल पा रही है.

प्रभावित लोगों का कहना है कि वैध स्वामित्व और नक्शों के बावजूद उन्हें निर्माण कार्य करने से रोका जा रहा है. कुछ लोग जब अपने प्लॉट पर निर्माण शुरू करते हैं, तो कथित तौर पर भूमाफिया तत्व हस्तक्षेप कर डराने-धमकाने लगते हैं. इससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है और कई परिवार वर्षों से किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं.

तमाम दस्तावेज़ों के अनुसार विधानसभा नगर योजना में सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ी गई भूमि पर अनाधिकृत कब्जे हैं, वहीं दूसरी ओर वास्तविक भूखंड धारकों को न्यायालयों और विभागों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. आरोप है कि प्रभावशाली लोगों को मौन संरक्षण मिलने के कारण अवैध गतिविधियां लगातार जारी हैं.

रहवासियों ने बताया कि उन्होंने कई बार संबंधित विभागों, जयपुर विकास प्राधिकरण और प्रशासन को लिखित रूप से अवगत कराया, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले। मौके पर न तो प्रभावी कार्रवाई हुई और न ही पीड़ितों को सुरक्षा का भरोसा मिला.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते भूमाफिया गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया और सार्वजनिक भूमि को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया, तो विधानसभा नगर योजना का उद्देश्य पूरी तरह विफल हो जाएगा.

प्रभावित रहवासियों की मांग

• फैसिलिटी एरिया सहित पूरी योजना में हुए अवैध कब्जों को हटाया जाए

• वैध भूखंड धारकों को निर्माण की अनुमति और सुरक्षा दी जाए

• कथित भूमाफियाओं की भूमिका की जांच हो

• वर्षों से लंबित शिकायतों पर तत्काल ठोस कार्रवाई की जाएं

अब देखना यह है कि विधानसभा नगर के इस बहुआयामी मामले में प्रशासन कब तक केवल फाइलों तक सीमित रहेगा या फिर ज़मीन पर भी कार्रवाई दिखाई देगी.

