Trending Quiz: अंतिम हिंदू सम्राट शासक कौन था? हल्दीघाटी युद्ध से लेकर 10 ऐसे सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में करेंगे मदद

Trending Quiz: किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय से लेकर हल्दीघाटी युद्ध तक, राजस्थान इतिहास के 10 महत्वपूर्ण सवाल जो RPSC, SSC और रेलवे परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं.
Trending Photos
Trending Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अक्सर हम बड़े विषयों के जाल में उलझ जाते हैं, लेकिन जीत वही हासिल करता है जिसकी पकड़ बारीक तथ्यों और अनसुने सवालों पर मजबूत होती है.RPSC, SSC और रेलवे जैसी परीक्षाओं में अक्सर इतिहास के पन्नों से ऐसे सवाल निकलकर आते हैं जो अच्छे-अच्छे मेधावी छात्रों को भी सोच में डाल देते हैं. आज हम आपके लिए 10 ऐसे ही चुनिंदा सवाल लेकर आए हैं, जो राजस्थान के शौर्य, साहित्य और भक्ति परंपरा से जुड़े हुए हैं.
इतिहास
राजस्थान का इतिहास वीरता की कहानियों से भरा है.वर्ष 1576 ईस्वी में हुआ हल्दीघाटी का युद्ध आज भी रणनीतिक कौशल की मिसाल माना जाता है. वहीं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले पृथ्वीराज चौहान तृतीय को इतिहास में अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से गौरव प्राप्त है. युद्धों की बात करें तो मेड़ता के पास हुए संघर्ष में जालौर के शासक कान्हड़ देव की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक शम्स खां और उसकी पत्नी को बंदी बनाकर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया था.
10 ऐसे सवाल जो आपकी प्रतियोगी परिक्षाओं में मदद करेंगे-
1. सरिस्का बाघ अभ्यारण्य किस जिले में है?
उत्तर- अलवर
2. राजस्थान का हृदय (Heart of Rajasthan) किसे कहा जाता है?
उत्तर- अजमेर
3. हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष हुआ था?
उत्तर- 1576 ईस्वी
4. किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता है?
उत्तर- पृथ्वीराज चौहान तृतीय
5. राजस्थानी साहित्य की किस विधा में नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है?
उत्तर: रास
6.किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित होता है?
उत्तर- गोगाजी
7. मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते थे?
उत्तर-मोतीलाल तेजावत
8. राजस्थानी भाषा का निम्न में से कौनसा ग्रंथ गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया?
उत्तर: अचलदास खीची री वचनिका
9. सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक निम्न में से कौन थे?
उत्तर-परशुराम देव
10- मेड़ता के पास हुए युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनानायक एवं उसकी पत्नी को कान्हड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया था?
उत्तर- शम्स खां
ये वो प्रश्न हैं जो अक्सर मेरिट लिस्ट में ऊपर-नीचे का अंतर पैदा करते हैं. इन्हें कहीं नोट कर लें और समय-समय पर दोहराते रहें.
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!