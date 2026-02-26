जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर में लट्ठमार होली, कृष्ण रूपी हुरियारों पर बरसीं प्रेम की लाठियां

Jaipur Lathmar Holi Celebration: फाल्गुन की बयार चली तो जयपुर भी ब्रज बन गया, यहां लाठियों में राग था, ढालों में ठिठोली थी. फूलों की बारिश में भीगता भक्तिरस और प्रेम के रंग में डूबा दरबार… गोविंद देवजी मंदिर में फागोत्सव के समापन पर ऐसा नजारा दिखा कि हर कोई कह उठा आज ब्रज जयपुर में उतर आया है. लाठियां चलीं, ढालें टकराईं और उड़ने लगे फूलों के रंग. ये कोई रणभूमि नहीं, ये प्रेम की होली है. जयपुर के आराध्य देव गोविंद देवजी मंदिर में फागोत्सव में बरसाने की लट्ठमार का संगम देखने को मिला.

फाल्गुन माह में होली का रंग चढ़ने लगा है. खासतौर पर शहर के आराध्य देव गोविंद देवजी मंदिर में बरसाने की परंपरागत लट्ठमार होली बड़े उत्साह और उमंग के साथ खेली गई. रंग-बिरंगे परिधानों में सजी महिलाएं हाथों में लठ्ठ लिए, जहां हुरियारों पर प्रेम भरे वार करती नजर आईं. वहीं पुरुष ढाल के सहारे बचाव करते हुए हंसी-ठिठोली के बीच इस अनूठी लट्ठमार होली का हिस्सा बने. चेहरे पर लंबा घूंघट डाले गोपियों ने लाठियों के साथ हुरियारों को सताया, तो बचाव में लगे ग्वाले ढालों की ओट में वार झेलते नजर आए.

हंसी-ठिठोली और प्रेम से सराबोर इस आयोजन में कहीं लाठियों की ठक-ठक सुनाई दी, तो कहीं गुलाल और पुष्पों की वर्षा ने माहौल को पूरी तरह फागमय बना दिया. प्रेम से पगी लाठियों के वार और ढालों पर पड़ती चोटों के बीच माहौल पूरी तरह ब्रजरस में रंगा नजर आया. कार्यक्रम में करीब 50 कलाकारों ने लट्ठमार होली की प्रस्तुति दी. इससे पूर्व विभिन्न कलाकारों ने भजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से ठाकुरजी को रिझाया. होली गीतों के बीच कत्थक नृत्य ने आयोजन में आकर्षण बढ़ाया.

लट्ठमार होली को महिलाओं के सम्मान और अधिकार के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है. मान्यता है कि द्वापर युग में श्रीकृष्ण ने गोपियों को अन्याय का विरोध करना सिखाया था. ब्रज की परंपरा से जुड़ी यह होली प्रेम, छेड़छाड़ और भक्तिरस का अनूठा संगम मानी जाती है. छोटीकाशी जयपुर में अब बरसाने की होली का रंग पूरी तरह घुल चुका है.

मंदिरों से लेकर बाजारों और घरों तक हर ओर गुलाल और अबीर की छटा बिखरी है और श्रद्धालु फागोत्सव के उल्लास में सराबोर दिखाई दे रहे हैं. बहरहाल, छोटीकाशी जयपुर में भी अब बरसाने की लट्ठमार होली का रंग पूरी तरह घुल चुका है, यहां लाठियों के वार में भी प्रेम है. ढालों के बचाव में भी मुस्कान है और उड़ते गुलाल के बीच भक्ति का ऐसा संगम है, जो हर श्रद्धालु को ब्रजरस में डुबो देता है.

मंदिरों की चौखट से लेकर बाजारों की रौनक तक, हर गली, हर आंगन अब फागुन की मस्ती में सराबोर नजर आ रहा है. भजनों की गूंज, रंगों की बौछार और हंसी-ठिठोली के बीच जयपुर का यह नजारा मानो यह संदेश दे रहा है कि होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और प्रेम का पर्व है, जहां ठाकुरजी संग खेली गई एक मुट्ठी गुलाल भी जीवनभर की याद बन जाती है.

