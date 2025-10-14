AGTF ने अमेरिका में पकड़वाया लॉरेंस विश्नोई-रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय गुर्गा

Zee Rajasthan
Rajasthan News: AGTF की सूचना पर सीबीआई इंटरपोल ब्रांच के माध्यम से अमेरिकी एजेंसियों को सूचित कर लॉरेंस बिश्नोई–रोहित गोदारा गिरोह के सक्रिय सदस्य को अमेरिका में दबोचा गया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vinay Pant
Published: Oct 14, 2025, 10:46 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 10:46 PM IST

Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर AGTF की सूचना पर सीबीआई इंटरपोल ब्रांच के माध्यम से अमेरिकी एजेंसियों को सूचित कर लॉरेंस बिश्नोई–रोहित गोदारा गिरोह के सक्रिय सदस्य को अमेरिका में दबोचा गया है. अमित शर्मा उर्फ जैक पंडित को अमेरिका में पकड़वाने के बाद अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है.

ADG क्राइम/AGTF दिनेश एमएन ने बताया की कुख्यात अपराधी अमित शर्मा उर्फ जैक पण्डित रोहित गोदारा गैंग के लिए विदेश में बैठकर आपराधिक गतिविधियां कर रहा था. यह गैंग के लिए फाइनेंस का काम संभालता था, जिसके लिए वह एक्सटॉर्शन मनी को विदेश में रिसीव करने और विभिन्न माध्यमों से गैंग के सदस्यों तक पहुंचाने का काम कर रहा था.

इसके अलावा गैंग के जो सदस्य भारत से विदेश में छुपने के लिए भाग जाते थे उनको विदेश में शरण दिलाने और उनको पैसा उपलब्ध करवा उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने का काम भी आरोपी कर रहा था. रोहित गोदारा जब भारत से भागकर विदेश गया था तब अमित पण्डित ने ही उसे रूकवाने की व्यवस्था की थी.

भारत से भगाने के बाद कई देशों से होता हुआ अमरीका पहुंचा कुख्यात अमित

कुख्यात अपराधी अमित शर्मा उर्फ जैक पण्डित श्रीगंगानगर के कई प्रकरणों में वांछित चल रहा था. इसी दौरान मौका पाकर वह विदेश भाग गया और गैंग के लिए सक्रिय रूप से काम करने लग गया. AGTF की टीम को इसके विदेश में होने की सूचनाएं प्राप्त हुई. प्राप्त सूचनाओं के अनुसार यह अपराधी भारत से दुबई, दुबई से स्पेन और स्पेन से कुछ अन्य देशों से होते हुए अमेरिका पहुंचा.

इसके अमेरिका और स्पेन में होने की सूचना मिलने पर CBI इन्टरपोल ब्रान्च के माध्यम से अमेरिकन एजेन्सियों को इसके रेड कार्नर नोटिस और अन्य दस्तावेज भेजकर सूचित किया गया. जिस पर अमेरिकन एजेन्सियों ने आरोपी को डिटेन कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.

गैंग को हथियार उपलब्ध करा टारगेट सेट करना और फायरिंग करवाना था कुख्यात अमित का काम

शातिर बदमाश अमित शर्मा विदेश में बैठकर पहले लॉरेन्स विश्नोई गैंग के लिए अपराधिक काम कर रहा था और वर्तमान में यह रोहित गोदारा व गोल्डी बराड़ के लिए फिरौती की रकम को विदेशों में हवाला और मनी ट्रान्सेक्शन के अन्य माध्यमों से राशि प्राप्त कर गैंग के लिए अपराधियों तक पहुंचाना, अवैध राशि से गैंग के लिए हथियार खरीदना और ड्रग्स के कार्य सक्रिय रूप से कर रहा था.

आरोपी अमित शर्मा ने विदेश भागने के बाद अपनी पहचान छुपाने के लिये कई नाम बदले. गैंग में उसको जैक उर्फ सुल्तान उर्फ डॉक्टर उर्फ पण्डित जी, उर्फ अर्पित आदि नामों से जाना जाता था. लेकिन गैंग के सदस्यों द्वारा इस अपराधी का नाम कभी सामने नहीं लाया गया. रोहित गोदारा के विदेश भागने से पहले ही अमित पंडित खुद विदेश में अपना नेटवर्क तैयार कर रहा था.

अमित पण्डित के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर श्रीगंगानगर और पंजाब में इससे जुड़े हुए स्थानीय अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए सूचित किया गया. जिस पर कई अपराधियों की गिरफ्तारी हुई. वर्तमान में रोहित गोदारा, वीरेन्द्र चारण और गोल्डी बरार जो विदेश में भागे हुए है, ये अमित पण्डित के निरन्तर सम्पर्क में थे. इन लोगों को विदेश में शरण दिलाने, उनके लिए फाइनेन्स की व्यवस्था करने और देश में फायरिंग, फिरौती व रैकी करवाने के काम में काफी जगह अमित पण्डित की अहम भूमिका रही है.

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अमित पण्डित उर्फ जैक विदेश में ड्रग्स कारोबार में भी सम्मिलित है. अब अमित पण्डित को भारत लाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं. अमित के खिलाफ पूर्व में ही रेड कार्नर नोटिस जारी हो चुका था जिसको भारत लाकर अनुसंधान किया जाएगा. वहीं गोल्डी बरार-रोहित गोदारा गैंग को अमित पण्डित के माध्यम से पैसा उपलब्ध करवाने वाले लोगों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा. BNS की धारा 111 के अन्तर्गत गैंग और संगठित अपराध से जुड़े गैंग के सदस्यों के लिए वित पोषण उपलब्ध करवाने पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारियां की जाएगी.

