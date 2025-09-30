Lawrence Bishnoi gang News: कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठन घोषित कर दिया है. यह कदम हत्या, गोलीबारी, आगजनी, जबरन वसूली और धमकी जैसे संगठित अपराधों में गिरोह की संलिप्तता के कारण उठाया गया है. इस घोषणा के बाद कनाडा में इस समूह की संपत्ति जब्त की जा सकती है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिक अधिकार मिलेंगे. यह निर्णय भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके कनाडाई समकक्ष नथाली ड्रोइन के बीच हालिया वार्ता के बाद लिया गया है.

आतंकी संगठन घोषित करने का आधार

कनाडा के लोक सुरक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह विशिष्ट समुदायों को निशाना बनाकर आतंक, हिंसा और धमकी फैलाने में शामिल रहा है. इस गिरोह को आतंकी संगठन की सूची में शामिल करने का मतलब है कि कनाडा में इसकी सारी संपत्ति, वाहन और धन जब्त किया जा सकता है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कनाडा में हिंसा और आतंक के लिए कोई जगह नहीं है, खासकर जब यह प्रवासी समुदायों को भय के माहौल में जीने के लिए मजबूर करता है.

डोभाल-ड्रोइन वार्ता का असर

यह महत्वपूर्ण कदम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नथाली ड्रोइन के बीच नई दिल्ली में हुई व्यापक वार्ता के बाद उठाया गया. दोनों देशों ने आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी. इस वार्ता ने द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका परिणाम इस घोषणा के रूप में सामने आया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कनाडाई मंत्री का सख्त रुख

कनाडा के मंत्री गैरी आनंदसांगरी ने कहा, "लॉरेंस बिश्नोई गिरोह विशिष्ट समुदायों को आतंक और हिंसा के जरिए निशाना बना रहा है. इसे आतंकी संगठन घोषित करने से हमें इसे रोकने के लिए प्रभावी उपकरण मिलेंगे." इस कदम से कनाडाई कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने में और ताकत मिलेगी.



कनाडा में 88 आतंकी संगठन सूचीबद्ध

लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के शामिल होने के साथ अब कनाडा में कुल 88 संगठन आतंकी सूची में दर्ज हो गए हैं. यह गिरोह एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क है, जो कनाडा में प्रवासी समुदायों वाले क्षेत्रों में सक्रिय है. कनाडाई पुलिस ने कई जबरन वसूली के मामलों को इस गिरोह से जोड़ा है, जिसका सरगना लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में बंद है. इस घोषणा से कनाडा में इस गिरोह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-