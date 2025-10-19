जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा गिरफ्तार, आरोपी के पास मिला मेड इन इटली पिस्टल

Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर में कोटपूतली-बहरोड़ जिला पुलिस और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम (DST) ने संगठित अपराध और अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 25 हजार के इनामी बदमाश संजय जाट को गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने मेड इन इटली पिस्टल सहित भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है. संजय जाट पुत्र सुनील चौधरी कालबा हरियाणा का निवासी है. आरोपी सुनील पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था. आरोपी लॉरेंस बिश्नोई, हरी बॉक्सर और विक्रम उर्फ लादेन गैंग का गुर्गा है.

एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1 मेड इन इटली पिस्टल 2 मैगजीन 8 जिंदा कारतूस, 7 देसी पिस्टल मैगजीन सहित बरामद हुए, 3 देसी कट्टे, 1 पचपेरा रिवॉल्वर, देसी हथियारों के 14 जिंदा कारतूस संजय जाट के पास से बरामद हुए.

पूछताछ में सामने आया कि संजय जाट अंतरराज्यीय गैंगस्टर नेटवर्क का सक्रिय सदस्य है. बानसूर के शराब व्यवसायी सुनील उर्फ टुल्ली हत्याकांड में मुख्य आरोपी रहा है. भाबरू थाना क्षेत्र के एक अन्य मामले में लंबे समय से फरार था. लॉरेंस बिश्नोई, हरी बॉक्सर और विक्रम उर्फ लादेन के लिए काम करता रहा है.

इस ऑपरेशन में पनियाला थानाधिकारी रणवीर सिंह और DST टीम के हेडकांस्टेबल देवेंद्र कुमार, कांस्टेबल संजय धनखड़ और कांस्टेबल विक्रम की अहम भूमिका रही. इनकी सतर्कता और सूचना के आधार पर ही संजय जाट को नाकाबंदी के दौरान दबोचा गया.

पुलिस अब संजय जाट से पूछताछ कर रही है. हथियारों की सप्लाई चैन की जानकारी जुटाई जा रही है. किन-किन शातिर अपराधियों और नेटवर्क से लिंक थे, इसका पता लगाया जा रहा है. यह भी जांच का विषय है कि ये हथियार किन घटनाओं को अंजाम देने के लिए इकट्ठा किए गए थे.