दुबई में लॉरेंस के कुत्ते 'जोरा सिद्धू' को हमने गला कटवाकर मरवाया, रोहित गोदारा ने ली हैंडलर को मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी

Crime News: दुबई की धरती पर भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहला खुला गैंगवार छिड़ गया. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रमुख सदस्य जोरा सिद्धू उर्फ सिप्पा का गला रेतकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया. प्रतिद्वंद्वी गैंग लीडर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस हत्या की खुली जिम्मेदारी ली. सिप्पा दुबई से गैंग के इंटरनेशनल ऑपरेशंस संभालता था. गोदारा ने दावा किया कि सिप्पा ने जर्मनी में उसके भाई पर हमला करवाने की साजिश रची. यह घटना कनाडा-अमेरिका में हुए हमलों के बाद गैंग दुश्मनी का नया मोड़ है.

रोहित गोदारा का खुला चेतावनी भरा पोस्ट: "दुश्मन कहीं छिपें, हम पहुंच जाएंगे"

वायरल पोस्ट में गोदारा ने लिखा, "राम राम भाईयों को. मैं रोहित गोदारा... दुबई में लॉरेंस के कुत्ते जोरा सिद्धू (सिप्पा) की गला काटकर हत्या हमने करवाई. ये हैंडलर बनकर हमारे भाई को मरवाने जर्मनी भेजे थे. दुबई से कनाडा-अमेरिका में धमकियां देता था." आगे चेतावनी दी, "गद्दार के चक्कर में आंख उठाना बुरा साबित होगा. दुबई सेफ? हमसे दुश्मनी करके कहीं सेफ नहीं. देर हो सकती है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं. पुलिस जहां न पहुंचे, हम पहुंचेंगे. दुश्मन तैयार रहें." पोस्ट में गोल्डी बराड़, वीरेंद्र चारण जैसे नाम लिए.

गैंगवार की श्रृंखला: कनाडा कैफे से दुबई तक हिंसा

यह पहली घटना नहीं. कनाडा में कपिल शर्मा के 'कैप्स कैफे' पर इस साल तीन फायरिंग हुईं, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के हरी बॉक्सर ने ली. बाद में अमेरिका में हरी पर गोलीबारी, गोदारा ने श्रेय लिया. सिप्पा की हत्या इस दुश्मनी का विस्तार है. दुबई पुलिस ने जांच शुरू की, भारत में NIA सक्रिय.

पुलिस की सतर्कता: अंतरराष्ट्रीय गैंगवार रोकने की चुनौती

NIA और स्थानीय पुलिस ने गोदारा (कनाडा फरार) पर नजर बढ़ाई. केंद्र ने दुबई अधिकारियों से सहयोग मांगा. विशेषज्ञों का कहना है कि यह गैंगवार वैश्विक स्तर पर फैल सकता है. सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने से जनता में भय.

