स्कूल में वकीलों का हंगामा मामला, वकील की पत्नी ने कहा- स्कूल संचालक पर आरोप निराधार, पति ही करता है शोषण

Jaipur News : जयपुर में एक स्कूल के मेन गेट पर आज भारी संख्या में वकील जमा हो गये और स्कूल संचालक पर आरोप लगाते हुए जमकर करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन किया. जिस पर पुलिस को समझाइश करनी पड़ी. हांलाकि मामले में नया मोड़ तब आया जब वकील की पत्नी ने अपनी बात रखी.
Trending Photos
Jaipur News : जयपुर के रेनवाल में वकील की पत्नी को प्रेम जाल में फंसाकर लिव इन के मामले को लेकर हंगामा हो गया. एक प्राइवेट स्कूल के संचालक पर आरोप लगे और वकीलों ने स्कूल गेट पर करीब एक घंटे तक प्रदर्शन किया.
विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने स्कूल संचालक पर गंभीर आरोप लगाये और कहा कि संचालक ने शिक्षा के मंदिर को शर्मसार किया है.
वकीलों का कहना था कि विवाहित होते हुए वकील की पत्नी को प्रेम जाल में फंसाया गया. इस बीच हुए हंगामे पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की कोशिश की.
प्रदर्शन कर रहे वकीलों को कहना था कि खुद विवाहित होते हुए भी एक वकील की पत्नी को प्रेम जाल में फंसाकर अनुचित संबंधों में शामिल रहा जो सामाजिक और नैतिक मूल्यों के खिलाफ है.
मामले में तब नया मोड़ आया जब अधिवक्ता की पत्नी ने सामने आकर स्कूल संचालक पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया. महिला ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो जारी कर अपना स्पष्टीकरण दिया, जिसमें उसने स्कूल संचालक को आरोपों से मुक्त बताया.
साथ ही महिला ने अपने अधिवक्ता पति पर शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए, जिससे मामला और अधिक जटिल हो गया.
फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन का कहना है कि यदि किसी भी पक्ष द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच तक करेगी जब पूरे मामले पर किसी भी पक्ष की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करायी जाएगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!