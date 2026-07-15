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जयपुर में DLC बढ़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार, कुछ क्षेत्रों में 49% तक बढ़ेंगी सरकारी जमीन की दरें

Jaipur News : अगर आप घर, फ्लैट, प्लॉट या दुकान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर आपके बजट पर सीधा असर डाल सकती है. जयपुर में डीएलसी दरों में एक बार फिर 5 से 25 फीसदी तक बढ़ोतरी की तैयारी है. खास बात ये है कि 1 अप्रैल को ही डीएलसी दरें 10 फीसदी बढ़ चुकी थीं. यानी महज तीन महीने में दूसरी बार सरकारी जमीन की कीमतें बढ़ सकती हैं. इसका सीधा असर रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और आखिरकार आपके सपनों के घर की कुल कीमत पर पड़ेगा.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byDeepak Goyal
Published: Jul 15, 2026, 01:38 PM|Updated: Jul 15, 2026, 01:38 PM
जयपुर में DLC बढ़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार, कुछ क्षेत्रों में 49% तक बढ़ेंगी सरकारी जमीन की दरें
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News :राजधानी सहित प्रदेशभर में घर, फ्लैट, प्लॉट या दुकान खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को जल्द एक और बड़ा झटका लग सकता है. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) की बैठक में जयपुर जिले के सभी उप-पंजीयक कार्यालयों के प्रस्तावों पर मंथन के बाद अगले माह से आवासीय, व्यावसायिक और कृषि भूमि की डीएलसी दरों का मसौदा तैयार कर लिया गया है. बैठक में अधिकांश क्षेत्रों में 1 से 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई, जबकि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से जुड़े क्षेत्रों में 49 प्रतिशत तक वृद्धि के प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से अनुमोदित किए गए. कुछ उप-पंजीयकों ने 50 प्रतिशत से अधिक डीएलसी बढ़ाने के प्रस्ताव भी रखे, लेकिन समिति ने इन्हें अव्यावहारिक मानते हुए खारिज कर दिया और संशोधित, तर्कसंगत प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए.

पहली बार घर खरीदने का सपना और महंगा हुआ

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बैठक में जयपुर जिले के 40 से अधिक उप-पंजीयक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार की कृषि, आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की बाजार दरों की समीक्षा की गई. जिन इलाकों में पिछले वर्षों में तेजी से विकास हुआ है, नई कॉलोनियां बसी हैं या जमीन की खरीद-फरोख्त बढ़ी है, वहां डीएलसी बढ़ाने का आधार बाजार मूल्य को बनाया गया. जिन नई कॉलोनियों और नवगठित राजस्व गांवों की अब तक डीएलसी तय नहीं थी, उनके लिए आसपास के क्षेत्रों के आधार पर नई दरें प्रस्तावित की गईं. डीएलसी दरें बढ़ने के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे मकान और प्लॉट खरीदने वालों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने क्षेत्रवार और श्रेणीवार नई दरों का प्रस्ताव तैयार कर अंतिम मंजूरी के लिए अजमेर मुख्यालय भेज दिया है. मंजूरी मिलते ही नई दरें लागू हो जाएंगी.

1 अप्रैल 2026 को बढ़ चुकी है 10 फीसदी दर

गौरतलब हैं 1 अप्रैल 2026 को डीएलसी दरें पहले ही 10 प्रतिशत स्वतः बढ़ चुकी हैं. अब प्रस्तावित संशोधन लागू हुआ तो महज तीन महीने के भीतर संपत्तियों की सरकारी कीमतें दूसरी बार बढ़ जाएंगी. घर खरीदने वालों पर ये दूसरा बड़ा आर्थिक बोझ होगा. कुछ समय पहले ही सरकार ने भवन निर्माण शुल्क 1200 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति वर्गफीट कर दिया था. इससे बिल्डरों की निर्माण लागत बढ़ी और कई परियोजनाओं के दाम बढ़ने लगे.अब डीएलसी दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी का असर सीधे खरीदारों की जेब पर पड़ेगा.

होम लोन और डाउन पेमेंट ज्यादा देना होगा

रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि डीएलसी बढ़ने से बैंक ऋण लेने वाले मध्यम वर्ग की मुश्किलें बढ़ेंगी. फ्लैट और प्लॉट की कीमत बढ़ने से डाउन पेमेंट अधिक देना होगा, ज्यादा होम लोन लेना पड़ेगा और ईएमआई के साथ कुल ब्याज का बोझ भी बढ़ जाएगा. यानी घर की कुल लागत कई स्तरों पर बढ़ेगी. तीन महीने में दूसरी बढ़ोतरी पर सवाल विशेषज्ञ ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अप्रैल में ही डीएलसी दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि हो चुकी थी, फिर महज तीन महीने बाद दोबारा संशोधन की जरूरत क्यों पड़ गई ? जबकि 2025 में पूरे वर्ष डीएलसी दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ था. उधर राजस्व नियमों के अनुसार डीएलसी दरों का समय-समय पर संशोधन इसलिए किया जाता है ताकि सरकारी और बाजार मूल्य के बीच अधिक अंतर न रहे. इससे सरकार को स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क के रूप में अधिक राजस्व भी मिलता है.

बहरहाल, सरकार का तर्क है कि डीएलसी दरों को बाजार मूल्य के अनुरूप रखना जरूरी है, लेकिन लगातार बढ़ती सरकारी दरें आम आदमी के अपने घर के सपने को और महंगा बना रही हैं. अब सबकी नजर अंतिम मंजूरी पर है, क्योंकि नई दरें लागू होते ही जमीन, प्लॉट, फ्लैट और मकान की हर रजिस्ट्री पर जेब पहले से ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी.


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