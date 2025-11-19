जयपुर में लैपर्ड को इतना मारा की पसलियां तक टूट गयी, शॉकिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट

Jaipur News : गुर्जर घाटी में लैपर्ड को लाठी डंडों से पीटने के बाद उसकी मौत हो गई. मौत के बाद जब वन विभाग ने लैपर्ड के शव का पोस्टमार्टम किया तो चौकाने वाला खुलासा हुआ
Jaipur News : नाहरगढ़ गुर्जर की घाटी में मृत मिले लेपर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. वन विभाग की मेडिकल टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया. शव की जांच में लेपर्ड के सिर में गंभीर चोट मिली है. ऐसे में माना जा रहा है लेपर्ड को भारी वस्तु या रॉड से कई बार चोट मारी गई है. इसके अलावा लेपर्ड की पसलियां भी टूटी हुई मिली हैं. डॉक्टरों के अनुसार बेरहमी से पिटाई के बाद लेपर्ड सदमे में था और कमजोर होने के कारण दो दिन बाद मौत हो गई. लेपर्ड की लाठी डंडो से पिटाई करने वाले आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर है. वन विभाग ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है. फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है. इसके लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी गई जो स्थानीय लोगों से पूछताछ कर आरोपियों सर्च कर रहे है.
संक्रमण से ग्रस्त तो नहीं था
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार लेपर्ड इतनी आसानी से लोगों के हाथ कैसे आ गया. इसका खुलासा बरेली भेजे सैंपल की विसरा रिपोर्ट में होगा. लेपर्ड मादा थी और 2 साल के करीब उम्र थी. एक दिन पहले यह शिकार भी नहीं कर सकी और फिर गुर्जर की घाटी में स्थानीय लोगों ने कंबल में लपेटकर बेरहमी से पिटाई की. पैंथर कमजोर भी थी, ऐसे में किसी प्रकार के संक्रमण से ग्रस्त होने की आशंका विस्तृत रिपोर्ट के लिए सैंपल बरेली भेजे गए हैं.
कब तक फरार रहेंगे आरोपी ?
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी तक लेपर्ड पर हमला करने वाले वन विभाग की पकड़ से दूर है.बताया जा रहा है कि सभी आरोपी फरार चल रहे है.रेंजर दावा कर रहे है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.
