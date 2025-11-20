मंत्री सुरेश सिंह रावत के घर के अंदर घुसा तेंदुआ, CCTV फुटेज वायरल

Leopard Enters Suresh Singh Home : जिस इलाके में लेपर्ड इस बार दिखा है ये जयपुर का सबसे पॉश इलाका है, वीवीआईपी सिविल लाइंस इलाके में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के सरकारी बंगले में लेपर्ड घुस गया था.

आपको बता दें इस इलाके में ही राजभवन, सीएम आवास समेत कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी आवास हैं.

मंत्री सुरेश सिंह रावत के घर पर चहल कदमी करता पैंथर सीसीटीवी में भी कैद हुआ है, सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर ही थी.

आपको बता दें कि जयपुर में पहले भई कई बार आबादी इलाके में लेपर्ड घुस चुका है. 21अगस्त को गोपालपुरा मोड़ के पास लेपर्ड दिखा था. ये ही नहीं लेपर्ड दुर्गापुरा, जयसिंहपुरा, जगतपुरा, विद्याधर नगर और को नागोरियान जैसे इलाकों में भी देखा जा चुका है.

माना जाता है कि जंगलों में भोजन की कमी के चलते लैपर्ड आबादी इलाकों का रूख कर रहे हैं. इस बार सिविल लाइन्स इलाके में लैपर्ड का आना वन विभाग और पुलिस के लिए चुनौती बनी थी

फिलहाल वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच गयी थी. इलाके को घेर लिया गया था और लैपर्ड को ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित तरीके से पकड़ने की कोशिश की जा रही थी. ताजा जानकारी के मुताबिक लैपर्ड को ट्रैंक्युलाइज़ कर लिया गया है.

याद दिला दें कि कुछ दिन पहले ही नाहरगढ़ सेंचुरी के पास गुर्जर घाटी इलाके में एक डेढ़ साल की मादा लेपर्ड ने एक महिला को घायल कर दिया था.

जिसके बाद लोगों ने डंडे बरसाकर लेपर्ड को मार डाला था. वन विभाग की टीम को बाद में पहाड़ी पर लेपर्ड का शव मिला था.

