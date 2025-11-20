Zee Rajasthan
जल संसाधन मंत्री के सरकारी बंगले में घुसा तेंदुआ, वन विभाग पर उठे सवाल

Leopard Video: सिविल लाइंस में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के सरकारी बंगले में आज सुबह तेंदुआ घुसने से हडकंप मच गया. VVIP इलाके में आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन मंत्री के घर में तेंदुआ घुसा तो अफरा तफरी मच गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 20, 2025, 03:59 PM IST | Updated: Nov 20, 2025, 03:59 PM IST

जल संसाधन मंत्री के सरकारी बंगले में घुसा तेंदुआ, वन विभाग पर उठे सवाल

Leopard Video: जयपुर में सिविल लाइंस में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के सरकारी बंगले में आज सुबह तेंदुआ घुसने से हडकंप मच गया. VVIP इलाके में आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन मंत्री के घर में तेंदुआ घुसा तो अफरा तफरी मच गई. वन विभाग का सरकारी सिस्टम एक्टिव हो गया है. क्योंकि यही सीएम हाउस,राजभवन, तमाम मंत्री के बंगले हैं.

आईएफएस ऑफिसर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन शिखा मेहरा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची. वन विभाग की टीम का रेस्क्यू वीवीआई इलाके में 3 घंटे तक चला. इसी बीच तेंदुआ एक मकान से दूसरे मकान में छलांग लगाता रहा. भगदड़, अफरा-तफरी के बीच रेस्क्यू टीम डंडे के सहारे आगे बढ़ती गई. लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी. करीब 10 घरों तक लेपर्ड का मूवमेंट हुआ.

इसके बाद बढ़ती भीड़ को देखने को मौके पर पुलिस को बुलाया गया और भीड़ को काबू किया. सीडब्लूएलडब्लू शिखा मेहरा का कहना है कि सुरक्षित तरीके से तेंदुए का रेस्क्यू किया गया, लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जंगल से करीब 7 किलोमीटर की दूर तय करके तेंदुआ रिहायशी इलाके तक कैसे पहुंचा, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया.

ठोक कदम विभाग को उठाने होंगे

बेकाबू भीड़ को काबू करने के बाद करीब आधे घंटे के बाद तेदुंए का रेस्क्यू हरि मार्ग से एक मकान से हुआ. जिस दौरान डॉक्टर अरविंद माथुर, रेंजर जितेंद्र सिंह ने 3 घंटे बाद तेंदुए को ट्रेंकुलाइज किया. मंत्री सुरेश सिंह रावत का कहना था कि लेपर्ड की सूचना पर मेरे घर के गार्ड ने वन विभाग को सूचित किया. इसके बाद मैंने वन विभाग के एसीएस आनंद शर्मा से भी बात की.

करीब दो घंटे तक मेरे घर में तेदुए का मूवमेंट होता रहा. दो बार तेंदुआ घर में घुसा. रिहायशी इलाके तक तेंदुआ घुसने के बाद मंत्री रावत ने आनंद कुमार को निर्देश दिए हैं कि इसके लिए कोई ठोस कदम विभाग को उठाने होंगे. वन विभाग के डॉक्टर अशोक तंवर का कहना है कि तेंदुए का मेडिकल किया जाएगा, उसके बाद टीम विभाग तय करेगा कि कहां उसे छोड़ा जाएगा.

7 किलोमीटर की दूरी कैसे तय की

बताया जा रहा है कि जिस तेंदुए का मूवमेंट सिविल लाइंस तक हुआ वो झालाना के जंगलों से ही आया था. लेकिन तेंदुए ने झालाना से सिविल लाइंस की 7 किलोमीटर की दूरी कैसे तय की. वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सुनील मेहता का कहना है कि रिहायशी इलाके में ट्रैफिक के बीच तेंदुए का इतनी दूर पहुंचना आसान बात नहीं है. संभवतय हो सकता है कि किसी लोडिंग गाड़ी में तेंदुआ बैठा होगा. हो सकता है किसी गाड़ी तक तेंदुआ सिविल लाइंस तक पहुंचा. ट्रैंकुलाइज किए गए तेंदुए की उम्र करीब 2 से 3 साल की बताई जा रही है. उसका वजन करीब 50-55 है.

एआई के दौर में डंडों से रेस्क्यू

एआई के दौर में वन विभाग अभी भी डंडों से रेस्क्यू कर रहा है. एआई के दौर में यदि ड्रोन की मदद से रेस्क्यू किया जा सके, तो आसानी होती. लेकिन वन विभाग एआई के आधुनिक दौर में भी डंडों से तेंदुए का रेस्क्यू कर रहा है.

दो महीने में पांचवी बार रिहायशी इलाके में घुसा

दो महीने में पांचबी बार तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुसा. पहले गोपालपुरा में दो बार फिर दुर्गापुरा इसके बाद गुर्जर घाटी और अब सिविल लाइंस मंत्री के आवास में ही तेंदुआ घुस आया. वन विभाग के डीसीएफ विजय पाल सिंह, एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ समेत तमाम अफसरों की मॉनिटरिंग सवालों के घेरे में है. क्या मंत्री संजय शर्मा, एसीएस आनंद कुमार जिम्मेदारों पर कठोर एक्शन लेंगे. सवाल ये है भी है कि क्या जंगल में तेंदुए को शिकार नहीं मिल रहा है. क्या जंगल सिकुड़कर रिहायशी इलाके फैलते जा रहे हैं. इस सवालों पर अब वन विभाग को सोचना होगा. नहीं तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है.

