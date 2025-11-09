Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में रिहायशी इलाके में लेपर्ड की दहशत, लोगों में डर का माहौल, मॉर्निंग वॉक भी बंद

Jaipur News: जयपुर में 3 दिन से रिहायशी इलाके से लेपर्ड लापता है. लापता लेपर्ड की तलाश अब तक पूरी नहीं हुई. कल रातभर वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन रिहायशी इलाके से अब तक लेपर्ड पकड़ से दूर है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 09, 2025, 09:03 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 09:03 PM IST

Trending Photos

सर्दियों में झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरे की राब, ठंड भागेगी कोसों दूर!
7 Photos
Bajre ki Raab

सर्दियों में झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरे की राब, ठंड भागेगी कोसों दूर!

राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई जिलों में शीतलहर के आसार, जानें मौसम का अपडेट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई जिलों में शीतलहर के आसार, जानें मौसम का अपडेट

राजस्थान की इस जगह जाकर बचा सकते हैं अपने 6 लाख, यहां मिलेगा स्विट्जरलैंड जैसा मजा!
8 Photos
Ajmer News

राजस्थान की इस जगह जाकर बचा सकते हैं अपने 6 लाख, यहां मिलेगा स्विट्जरलैंड जैसा मजा!

सर्दियों में इस तरह घर पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, स्वाद ऐसा कि सबको बना दे दीवाना!
8 Photos
Rajasthan famous Food

सर्दियों में इस तरह घर पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, स्वाद ऐसा कि सबको बना दे दीवाना!

जयपुर में रिहायशी इलाके में लेपर्ड की दहशत, लोगों में डर का माहौल, मॉर्निंग वॉक भी बंद

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में 3 दिन से रिहायशी इलाके से लेपर्ड लापता है. लापता लेपर्ड की तलाश अब तक पूरी नहीं हुई. कल रातभर वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन रिहायशी इलाके से अब तक लेपर्ड पकड़ से दूर है. दुर्गापुरा की कॉलोनी में लैपर्ड CCTV में कैद हुआ था. लेपर्ड के मूवमेंट के बाद कॉलोनी में दहशत का माहौल है.

लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे. सुबह की मॉर्निंग वॉक बंद है. इससे पहले गोपालपुरा, जवाहर सर्किल, जगतपुरा में दिखाई लेपर्ड दिखाई दिया था. गोपालपुरा के पास फैक्ट्री परिसर में पिंजरा लगाया हुआ. जंगल से बार-बार रिहायशी इलाके में लेपर्ड के घुसने से सवाल खडे़ हो रहे हैं. शिकार की कमी के चलते जानवर रिहायशी इलाकों में क्यों बढ़ रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

झालाना के जंगलों से कई बार लेपर्ड का मूवमेंट रिहायशी इलाकों में हो रहा है. दुर्गापुरा की लाल बहादुर कॉलोनी में तेंदुए का मूवमेंट हुआ था. तेंदुए की कॉलोनी में घुमते हुए तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हुई. वन विभाग के अफसरों के मुताबिक लेपर्ड की मूवमेंट का एरिया गोपालपुरा ओवरब्रिज से जुड़ी फैक्ट्रियों तक फैला हुआ है.

इसी वजह से गोपालपुर ओवरब्रिज के पास एक फैक्ट्री परिसर में पिंजरा लगाया गया है, जहां पहले भी तेंदुए का मूवमेंट था. कुछ महीने पहले भी इसी इलाके में एक तेंदुआ पकड़ा गया था, जिसे बाद में फॉरेस्ट एरिया में सुरक्षित छोड़ा गया था. अब उसी क्षेत्र में फिर से तेंदुआ दिखने से वन विभाग की चिंता बढ़ गई है.

जयपुर में पिछले कुछ महीनों से लेपर्ड ह्यूमन ज़ोन में एंट्री के मामले तेजी से बढ़े हैं. खासकर दुर्गापुरा, गोपालपुरा, जगतपुरा और जवाहर सर्किल क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधियां कई बार कैमरे में कैद हो चुकी हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अविकसित हरित क्षेत्रों में बढ़ते कंस्ट्रक्शन और शिकार की कमी के चलते ये जंगली जानवर अब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news