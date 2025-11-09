जयपुर में रिहायशी इलाके में लेपर्ड की दहशत, लोगों में डर का माहौल, मॉर्निंग वॉक भी बंद

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में 3 दिन से रिहायशी इलाके से लेपर्ड लापता है. लापता लेपर्ड की तलाश अब तक पूरी नहीं हुई. कल रातभर वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन रिहायशी इलाके से अब तक लेपर्ड पकड़ से दूर है. दुर्गापुरा की कॉलोनी में लैपर्ड CCTV में कैद हुआ था. लेपर्ड के मूवमेंट के बाद कॉलोनी में दहशत का माहौल है.

लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे. सुबह की मॉर्निंग वॉक बंद है. इससे पहले गोपालपुरा, जवाहर सर्किल, जगतपुरा में दिखाई लेपर्ड दिखाई दिया था. गोपालपुरा के पास फैक्ट्री परिसर में पिंजरा लगाया हुआ. जंगल से बार-बार रिहायशी इलाके में लेपर्ड के घुसने से सवाल खडे़ हो रहे हैं. शिकार की कमी के चलते जानवर रिहायशी इलाकों में क्यों बढ़ रहे.

झालाना के जंगलों से कई बार लेपर्ड का मूवमेंट रिहायशी इलाकों में हो रहा है. दुर्गापुरा की लाल बहादुर कॉलोनी में तेंदुए का मूवमेंट हुआ था. तेंदुए की कॉलोनी में घुमते हुए तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हुई. वन विभाग के अफसरों के मुताबिक लेपर्ड की मूवमेंट का एरिया गोपालपुरा ओवरब्रिज से जुड़ी फैक्ट्रियों तक फैला हुआ है.

इसी वजह से गोपालपुर ओवरब्रिज के पास एक फैक्ट्री परिसर में पिंजरा लगाया गया है, जहां पहले भी तेंदुए का मूवमेंट था. कुछ महीने पहले भी इसी इलाके में एक तेंदुआ पकड़ा गया था, जिसे बाद में फॉरेस्ट एरिया में सुरक्षित छोड़ा गया था. अब उसी क्षेत्र में फिर से तेंदुआ दिखने से वन विभाग की चिंता बढ़ गई है.

जयपुर में पिछले कुछ महीनों से लेपर्ड ह्यूमन ज़ोन में एंट्री के मामले तेजी से बढ़े हैं. खासकर दुर्गापुरा, गोपालपुरा, जगतपुरा और जवाहर सर्किल क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधियां कई बार कैमरे में कैद हो चुकी हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अविकसित हरित क्षेत्रों में बढ़ते कंस्ट्रक्शन और शिकार की कमी के चलते ये जंगली जानवर अब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं.